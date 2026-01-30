Akanksha Awasthi News: आकांक्षा अवस्थी पर 11.5 करोड़ की धोखाधड़ी का आरोप, पति विवेक सिन्हा समेत FIR दर्ज

Akanksha Awasthi News: भोजपुरी एक्ट्रेस आकांक्षा अवस्थी गंभीर कानूनी मुश्किल में फंस गई हैं, जब मुंबई के एक बिजनेसमैन ने उन पर ₹11.5 करोड़ की धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। आकांक्षा अवस्थी और उनके पति विवेक सिन्हा के खिलाफ पंत नगर पुलिस स्टेशन में औपचारिक शिकायत दर्ज की गई है।

शिकायतकर्ता, जो मुंबई के घाटकोपर इलाके में रहने वाला एक व्यापारी है, के अनुसार, यह कथित धोखाधड़ी बिहार में फंसे ₹300 करोड़ की बड़ी रकम को निकालने के बहाने की गई थी।

शिकायतकर्ता कौन है?

FIR के अनुसार, शिकायतकर्ता की पहचान हितेश अजमेरा के रूप में हुई है, जो पेशे से कस्टम क्लियरिंग एजेंट हैं और घाटकोपर के गरोडिया नगर के रहने वाले हैं। अजमेरा ने बताया कि वह गोवा में एक ज़मीन की डील के दौरान शांतिलाल पटेल के संपर्क में आए थे।

बाद में पटेल ने उन्हें भोजपुरी एक्ट्रेस आकांक्षा अवस्थी और उनके पति विवेक सिन्हा से मिलवाया, और दावा किया कि यह जोड़ा फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा है और मुंबई में उनका एक स्टूडियो है जहाँ एक्टिंग और शूटिंग की ट्रेनिंग दी जाती है।

₹300 करोड़ के वेयरहाउस का दावा

अजमेरा ने आरोप लगाया कि विवेक सिन्हा ने उन्हें बताया कि उन्होंने लगभग ₹300 करोड़ कमाए हैं, जो बिहार के चंपारण जिले के एक वेयरहाउस में रखे हैं। हालांकि, वेयरहाउस का ₹11.5 करोड़ का किराया नहीं चुकाया गया था, जिसके कारण पैसा नहीं निकाला जा सका।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, विवेक ने अजमेरा को यह वादा करके लालच दिया कि अगर वह वेयरहाउस का बकाया चुकाने में मदद करेंगे, तो उन्हें कुल रकम में से ₹200 करोड़ कुछ सालों के लिए बिना किसी ब्याज के दिए जाएंगे।

₹11.5 करोड़ किस्तों में ट्रांसफर किए गए

शुरुआत में हिचकिचाने के बाद, अजमेरा वेयरहाउस से जुड़े दस्तावेज़ देखने और कथित वेयरहाउस मालिक से मिलने के बाद आखिरकार मान गए। कागज़ात से संतुष्ट होकर, उन्होंने कुल ₹11.5 करोड़ तीन किस्तों में विवेक सिन्हा के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए।

आरोपी गायब हो गए

बाद में अजमेरा वेयरहाउस पर कब्ज़ा करने और पैसे वसूलने के लिए शांतिलाल पटेल के साथ बिहार गए। हालांकि, विवेक सिन्हा और उनके साथी कथित तौर पर गायब हो गए, और न तो वेयरहाउस और न ही पैसा सौंपा गया। यह महसूस होने पर कि उनके साथ धोखा हुआ है, अजमेरा ने पंत नगर पुलिस से संपर्क किया, जिसके बाद आकांक्षा अवस्थी और विवेक सिन्हा के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया।

पुलिस जांच जारी है

पुलिस ने पुष्टि की है कि मामला दर्ज कर लिया गया है और फिलहाल जांच चल रही है। आरोपों के संबंध में आकांक्षा अवस्थी या उनके पति की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है।

