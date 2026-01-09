Punjab Breaking News : अकाल तख्त का आदेश सर्वोपरि : मान

कहा, मैं सभी सबूत के साथ पेश हूंगा और इस कार्यवाही का लाइव प्रसारण किया जाए

Punjab Breaking News (आज समाज), लुधियाना : पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने श्री अकाल तख्त साहिब से जुड़े मुद्दे पर कहा कि वे सभी सबूतों के साथ तख्त साहिब के समक्ष अवश्य पेश होंगे और अनुरोध किया कि पूरी कार्यवाही का सभी चैनलों पर सीधा प्रसारण किया जाए। उन्होंने कहा कि मैं वहां मुख्यमंत्री के रूप में नहीं, बल्कि एक विनम्र सिख के रूप में पेश होना चाहुंगा। श्री अकाल तख्त साहिब हर सिख के लिए पवित्र है और हमारे समुदाय का सबसे पवित्र स्थान है। भले ही उस दिन देश के राष्ट्रपति गुरु नानक देव विश्वविद्यालय, अमृतसर का दौरा करेंगे, फिर भी मैं श्री अकाल तख्त साहिब के समक्ष अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करूंगा।

हर आदेश का सच्चे दिल से पालन करूंगा

उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि उनके लिए श्री अकाल तख्त साहिब सर्वोपरि हैं और वहां से प्राप्त किसी भी आदेश का सच्चे दिल से पालन किया जाएगा। भगवंत सिंह मान ने कहा कि श्री अकाल तख्त साहिब का आदेश मेरे और मेरे परिवार के लिए हमेशा सर्वोच्च था, है और रहेगा। यह एक अत्यंत सम्माननीय स्थान है, जहां से सिखों को शाश्वत शांति और शक्ति मिलती है।

आप ने बदली देश की राजनीति

इस दौरान पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की दूरदर्शी सोच और गतिशीलता ने पारंपरिक राजनीतिक पार्टियों को अपने चुनावी घोषणा-पत्रों को दोबारा लिखने और अपनी प्राथमिकताओं पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर किया है। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल के कारण इस देश की राजनीति बदल गई है। शिक्षा, स्वास्थ्य और बिजली सिर्फ आप के कारण राजनीतिक चर्चा के केंद्र में आए हैं। इससे पहले किसी भी राजनीतिक पार्टी ने कभी इन क्षेत्रों की चिंता नहीं की, भले ही ये आम आदमी के लिए सबसे ज्यादा मायने रखते हैं।

शिअद मंच पर स्पीकर तलाशने के लिए संघर्ष कर रही

अकाली दल पर निशाना साधते हुए भगवंत सिंह मान ने टिप्पणी की कि पार्टी श्री मुक्तसर साहिब में होने वाली माघी कॉन्फ्रेंस के लिए स्पीकर ढूंढने के लिए संघर्ष कर रही है। उन्होंने कहा, ह्लउनके पास लोगों को संबोधित करने के लिए कोई नेता नहीं बचा है। उन्होंने कहा कि हाल ही में हुए चुनाव स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से करवाए गए। यही कारण है कि कई सीटों पर जीत का अंतर बहुत कम था। लोग आप की लोक-पक्षीय नीतियों के कारण बड़ी संख्या में शामिल हो रहे हैं, जबकि कई पार्टियां उम्मीदवार भी नहीं ढूंढ पा रही हैं क्योंकि जनता उनकी विभाजनकारी राजनीति से तंग आ चुकी है।

