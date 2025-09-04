15 हज़ार से भी कम में मिलेगा थिएटर जैसा मजा, लॉन्च हुई AKAI PowerView Smart TV सीरीज

PowerView Smart TV Series, (आज समाज), नई दिल्ली: अगर आप घर पर मिनी-थिएटर का सपना देख रहे हैं, लेकिन अपने बजट को लेकर चिंतित हैं, तो आपके लिए एक अच्छी खबर है। जापानी इलेक्ट्रॉनिक्स दिग्गज AKAI ने भारत में अपनी बिल्कुल नई पावरव्यू स्मार्ट टीवी सीरीज़ लॉन्च की है। कंपनी का दावा है कि यह लाइनअप घरेलू मनोरंजन को अगले स्तर पर ले जाएगा। सबसे अच्छी बात? इसकी शुरुआती कीमत सिर्फ़ ₹13,990 है, जो इसे बाज़ार में सबसे किफ़ायती और सुविधाओं से भरपूर विकल्पों में से एक बनाती है।

चुनने के लिए तीन मॉडल

पावरव्यू लाइनअप तीन आकारों में उपलब्ध है – एक 32-इंच HD रेडी मॉडल, एक 43-इंच 4K मॉडल और एक विशाल 75-इंच QLED डिस्प्ले वाला मॉडल। 75-इंच वाला संस्करण आपके लिविंग रूम में ही एक पूर्ण सिनेमाई अनुभव का वादा करता है। सभी टीवी एंड्रॉइड 14 पर चलते हैं और Google TV सपोर्ट के साथ AKAI की आधिकारिक वेबसाइट (akaiindia.in) के साथ-साथ ऑफलाइन रिटेल स्टोर्स पर भी उपलब्ध हैं।

मूवीज़ और गेमिंग के लिए बेहतरीन परफॉर्मेंस

इन टीवी में मीडियाटेक MT9603 चिपसेट है, जो HDR10, डॉल्बी विज़न और HLG सपोर्ट करता है। इसका मतलब है कि मूवीज़ और गेमिंग, दोनों के लिए शार्प विजुअल्स, रिच कंट्रास्ट और स्मूथ मोशन। MEMC तकनीक की बदौलत, तेज़-तर्रार सीन और गेम्स बेहद स्मूद लगते हैं – जिससे आपको थिएटर जैसा अनुभव मिलता है।

आपके अनुभव को बेहतर बनाने के लिए स्मार्ट फीचर्स

ये टीवी Google Assistant वॉयस सर्च, लोकप्रिय ऐप्स के लिए क्विक-एक्सेस शॉर्टकट और प्रमुख स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स के साथ एक विस्तृत कंटेंट लाइब्रेरी से लैस हैं। डायनामिक कलर करेक्शन और एडजस्टेबल फॉन्ट जैसी खास खूबियाँ इसे बुजुर्गों और यहाँ तक कि कलर ब्लाइंडनेस वाले दर्शकों के लिए भी यूज़र फ्रेंडली बनाती हैं।

आसान नेविगेशन और मज़बूत कनेक्टिविटी

नए ऑन-स्क्रीन डिस्प्ले (OSD), जेस्चर-फ्रेंडली कंट्रोल्स और एक साफ़-सुथरे यूज़र इंटरफ़ेस के साथ नेविगेशन को और भी आसान बना दिया गया है। कनेक्टिविटी के लिए, पावरव्यू श्रृंखला में मीराकास्ट और उन्नत कास्ट सुविधाएं शामिल हैं, जो आपके स्मार्टफोन या टैबलेट से बड़ी स्क्रीन पर निर्बाध मिररिंग की सुविधा प्रदान करती हैं।

यह भी पढ़ें : Online Gaming Apps: 10,000 करोड़ रुपए का खेल खत्म! गेमिंग ऐप बैन से हिला विज्ञापन बाज़ार