Ajit Pawar Wife: अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा बनेंगी महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम

डिप्टी सीएम के पद पर पहुंचने वाली पहली महिला होंगी सुनेत्रा, कल ले सकती है शपथ

Ajit Pawar Wife, (आज समाज), मुंबई: अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम होंगी। महाराष्ट्र के इतिहास में डिप्टी सीएम के पद पर पहुंचने वाली सुनेत्रा पहली महिला होंगी। सूत्रों के हवाले से पता चला है कि कल यानी की शनिवार को एनसीपी विधायक दल की बैठक के बाद सुनेत्रा के नाम का ऐलान किया जाएगा। सुनेत्रा शाम 5 बजे शपथ ले सकती हैं। वहीं यह भी दावा भी किया जा रहा है कि अजित पवार एनसीपी के दोनों गुट के जिस मर्जर पर बातचीत कर रहे थे, उस पर आखिरी फैसला शरद पवार लेंगे।

इससे पहले शुक्रवार सुबह 11 बजे एनसीपी नेता डिप्टी सीएम और विभागों की मांग को लेकर मुंबई में शुक्रवार सुबह फडणवीस से मिलने उनके घर वर्षा बंगले पहुंचे। इनमें प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल और सुनील तटकरे शामिल थे। मीटिंग आधे घंटे तक चली। गौरतलब है कि 28 जनवरी को अजित की प्लेन क्रैश में मौत के बाद उपमुख्यमंत्री पद खाली हो गया है। अजित के पास वित्त, आबकारी और खेल विभाग के साथ-साथ डिप्टी चीफ मिनिस्टर का पद भी था। सूत्रों के मुताबिक वित्त मंत्रालय सीएम फडणवीस के पास रह सकता है।

सुनेत्रा ने अजित पवार के चुनावी रणनीतिकार को बारामती बुलाया

शाम 6 बजे अजित की पत्नी सुनेत्रा पवार ने नरेश अरोड़ा को राजनीतिक सलाह के लिए बारामती बुलाया। नरेश, अजित पवार के चुनावी रणनीतिकार हैं। उनकी संस्था डिजाइनबॉक्स एनसीपी के लिए काम करती है। रात 8 बजे नरेश अरोड़ा मुंबई के लिए रवाना हुए, तब खबर आई कि सुनेत्रा डिप्टी सीएम बनने के लिए राजी हो गई हैं। हालांकि राज्य में बजट को देखते हुए उन्हें फिलहाल वित्त विभाग नहीं दिया जाएगा।

जो भी फैसला लेना है, एनसीपी लेगी: फडणवीस

रात 8:30 बजे सीएम फडणवीस ने कहा, जो भी फैसला लेना है, एनसीपी लेगी। चाहे पवार परिवार हो या पार्टी, हम उनके साथ मजबूती से खड़े हैं। एनसीपी नेताओं ने मुझसे इस बारे में दो बार बात की है।

ये भी पढ़ें: Mahatma Gandhi Death Anniversary: प्रधानमंत्री मोदी ने बापू को दी श्रद्धांजलि