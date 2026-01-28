Ajit Pawar Political Journey: महाराष्ट्र के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले उपमुख्यमंत्री थे अजीत

Ajit Pawar Political Careeer, (आज समाज), मुंबई: महाराष्ट्र की राजनीति के प्रमुख चेहरों में शामिल महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार का आज सुबह पुणे के बारामती में विमान दुर्घटना में दूर्भाग्यपूर्ण रूप से निधन हो गया। विमान में चार और लोग सवार थे उनकी भी हादसे में मौत हो गई है। अजीत पवार 66 वर्ष के थे और अरसे से राज्य की सियासत में अहम भूमिका निभाते रहे हैं।

उपमुख्यमंत्री पद पर 5 बार काम किया

अजीत पवार महाराष्ट्र के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले उपमुख्यमंत्री थे। हालांकि इस पद पर वह लगातार नहीं रहे, पर उन्हें विभिन्न सरकारों में पिछले 13 वर्षों में पांचवीं बार उप मुख्यमंत्री बनने का अवसर मिला। महाराष्ट्र की मौजूदा देवेंद्र फडणवीस सरकार के अलावा अजीत पवार ने पृथ्वीराज चव्हाण, एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे मंत्रिमंडल में बतौर उपमुख्यमंत्री काम किया। पृथ्वीराज चव्हाण सरकार में अजीत पवार 10 नवंबर 2010 से 25 सितंबर 2012 तक डिप्टी सीएम रहे। इसके बाद पृथ्वीराज सरकार में ही अजीत जी 25 अक्टूबर 2012 से 26 सितंबर 2014 तक इस उपमुख्यमंत्री के पद पर रहे।

शिंदे के साथ महाराष्ट्र के 8वें डिप्टी सीएम के रूप में कार्यरत रहे

23 नवंबर 2019 से 26 नवंबर 2019 तक वह फडणवीस सरकार में उपमुख्यमंत्री रहे। इसके बाद अजीत पवार 30 दिसंबर 2019 से 29 जून 2022 के बीच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की सरकार में इस पद पर रहे। 2 जुलाई 2023 – वर्तमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व देवेंद्र फडणवीस सरकार में अजीत जी डिप्टी सीएम थे। वह दिसंबर 2024 से फडणवीस के नेतृत्व में एकनाथ शिंदे के साथ महाराष्ट्र के 8वें डिप्टी सीएम के रूप में कार्यरत रहें।

अहमदनगर जिले में 22 जुलाई 1959 को हुआ जन्म

अजित पवार का पूरा नाम अजीत अनंतराव पवार था। 22 जुलाई 1959 को महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में जन्में अजीत जी एनसीपी प्रमुख शरद पवार के बड़े भाई अनंतराव पवार के बेटे थे। अपने चाचा शरद पवार के नक्शेकदम पर चलते हुए उन्होंने राजनीति में एंट्री की। अजीत पवार ने देओली प्रवर से प्रारंभिक शिक्षा पास की। वहीं उनकी माध्यमिक शिक्षा महाराष्ट्र शिक्षा बोर्ड से पूरी हुई। अजीत जी की शिक्षा माध्यमिक स्तर तक ही रही।

समर्थकों व जनता के बीच ‘दादा’ के नाम से लोकप्रिय

अजीत पवार समर्थकों और जनता के बीच ‘दादा’ के नाम से लोकप्रिय थे। उन्होंने 20 वर्ष की उम्र में 1982 में राजनीति की शुरुआत की। सबसे पहले अजीत पवार ने एक चीनी सहकारी संस्था का इलेक्शन लड़ा। 1991 में पुणे जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष बने और 16 साल तक वह इस पद पर कार्यरत रहे।

1991 में बारामती से लोकसभा के लिए चुने गए

अजीत पवार 1991 में बारामती से लोकसभा के लिए चुने गए। हालांकि उन्होंने अपने चाचा शरद पवार के लिए उस समय यह सीट छोड़ दी थी। उसी साल वह प्रदेश विधानसभा के लिए चुने गए। इसके बाद 1992-1993 के बीच कृषि और बिजली राज्य मंत्री के पद पर रहे। फिर 1995, 1999, 2004, 2009 और 2014 में बारामती निर्वाचन क्षेत्र से अजीत पवार लगातार विजयी होते रहे। बिजली और जल संसाधन मंत्री के अलावा उन्होंने बागवानी व कृषि मंत्री जैसे अहम पदों पर काम किया।

हमेशा खुद को शरद पवार का अनुयायी बताया

अजीत पवार और उनके चाचा शरद पवार के बीच राजनीतिक मतभेद भी होते रहे। हालांकि अजीत पवार ने हमेशा खुद को शरद पवार का फॉलोअर बताया। मौजूदा समय में अजित महाराष्ट्र की सियासत में सबसे महत्वपूर्ण चेहरों में शामिल रहे। प्रदेश की सियासत में उनकी भूमिका हमेशा निर्णायक मानी जाती रही। उन्हें एक मजबूत संगठनकर्ता व प्रशासनिक अनुभवी नेता के तौर पर देखा जाता रहा।

विवादों के बावूजद एनसीपी के सबसे प्रभावशाली नेता रहे अजीत

अजित पवार का सियासती सफर विवादों से भी जुड़ा रहा। वर्ष 2013 में ‘अगर बांध में पानी नहीं है तो क्या पेशाब करके भरें’ वाले बयान को लेकर उनकी काफी आलोचना हुई। उन्होंने इसके लिए बाद में माफी मांगी। 2014 के लोकसभा चुनाव में उन पर वोटरों को धमकाने के आरोप लगा। इसके अलावा उन पर समय-समय पर पद के दुरुपयोग व भ्रष्टाचार के आरोप भी लगते रहे। लवासा लेक सिटी परियोजना में कथित मदद व अन्य मामलों को लेकर भी वह विवादों में घिरे रहे। हालांकि, इन सब विवादों के बावजूद अजित पवार जी महाराष्ट्र की सियासत में एनसीपी के सबसे प्रभावशाली नेताओं में गिने जाते रहे।

यह भी पढ़ें : President Draupadi Murmu: अजित पवार का असामयिक निधन अपूरणीय क्षति