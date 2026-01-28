Ajit Pawar Death: अजित पवार के निधन से सदमे में फिल्म इंडस्ट्री, दो फिल्मों की रिलीज पोस्टपोन

सम्मान व्यक्त करने के लिए लिया फैसला

Ajit Pawar Death, (आज समाज), नई दिल्ली: एनसीपी प्रमुख और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार के निधन से देशभर में शोक की लहर है। 28 जनवरी को महाराष्ट्र के बारामती में प्लेन क्रैश हुआ, जिसमें उनकी जान चली गई। उनके निधन से मराठी फिल्म इंडस्ट्री भी सदम में हैं। वहीं अब मराठी सिनेमा ने अपनी दो अपकमिंग फिल्मों की रिलीज पोस्टपोन कर दी है। दोनों ही फिल्में 20 जनवरी के लिए रिलीज होने के लिए तय थी, लेकिन 28 जनवरी की शाम खबर आती है कि मेकर्स अब तय डेट पर अपनी फिल्में रिलीज नहीं कर रहे हैं।

पहली फिल्म है पुन्हा एकदा साडे माडे 3, जिसका डायरेक्शन अंकुश चौधरी ने किया है। दूसरी फिल्म है राणापति शिवराय, जिसे डायरेक्ट किया है दिग्पाल लांजेकर ने। दो दिनों के बाद ये दोनों ही फिल्में सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तय थीं, लेकिन अब इस तारीख पर ये दोनों फिल्में नहीं आ रही हैं। एक स्टेटमेंट जारी करते हुए फिल्म पोस्टपोन होने की जानकारी दी गई है।

बयान में क्या कहा गया है?

बयान में कहा गया, महाराष्ट्र के माननीय उपमुख्यमंत्री श्री अजित दादा के दुखद निधन के मद्देनजर, शुक्रवार, 30 जनवरी, 2026 को रिलीज होने वाली दो मराठी फिल्मों की रिलीज रद्द करने का फैसला लिया गया है। पहली फिल्म पुन्हा एकदा साडे माडे 3, जिसे पीवीआर आईनॉक्स डिस्ट्रीब्यूट कर रही है और दूसरी फिल्म है रणपति शिवराया, जिसका डिस्ट्रीब्यूशन पैनोरमा स्टूडियोज की तरफ से किया जा रहा है। स्टेटमेंट में आगे कहा गया, ये फैसला उनके प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए लिया गया है। रिवाइज रिलीज डेट की जानकारी सही समय पर आगे शेयर की जाएगी।

इन फिल्मी सितारों ने भी जताया दुख

अक्षय कुमार, संजय दत्त, कंगना रनौत, शिल्पा शेट्टी समेत और भी कई फिल्मी सितारों ने दुख जताया है। संजय दत्त बेहद दुखी नजर आए। इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट में उन्होंने लिखा, मैं इस नुकसान से हैरान हूं और काफी दुखी हूं। वो एक डायनैमिक लीडर थे, जिन्होंने अपना प्रभाव छोड़ा। परिवार, साथ ही और जिन लोगों पर भी इस हादसे का असर हुआ है, उनके प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। प्रार्थना करता हूं कि उन्हें ताकत और शांति मिले। ओम शांति।

