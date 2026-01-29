Ajit Pawar Last Rites Updates: महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम पंचतत्व में विलीन, अजित पवार को बारामती में किया गया अंतिम संस्कार

बेटों ने दी चिता को अग्नि और अंतिम संस्कार की रस्में पूरी कीं

Ajit Pawar Death Updates: (आज समाज), बारामती: महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के वरिष्ठ नेता अजीत पवार पंचतत्व में विलीन हो गए हैं। पुणे जिले में बारामती एयरपोर्ट पर विमान दुर्घटना में बुधवार को अजित व उनके साथ विमान में सवार 4 अन्य लोगों को मौत हो गई थी। बारामती स्थित विद्या प्रतिष्ठान मैदान में पूरे राजकीय सम्मान के साथ आज उनका अंतिम संस्कार किया गया। अपने नेता को अंतिम विदाई देने के लिए विद्या प्रतिष्ठान मैदान में बड़ी संख्या में लोग भी जमा हुए।

अमित शाह, गडकरी, शरद पवार रहे मौजूद

अजीत पवार की पत्नी, सुनेत्रा पवार, और बेटे, पार्थ व जय भी इस मौके पर मौजूद थे। बेटों ने चिता को अग्नि दी और अंतिम संस्कार की रस्में पूरी कीं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) के प्रमुख शरद पवार और अभिनेता रितेश देशमुख सहित कई प्रमुख नेताओं और गणमान्य व्यक्तियों ने अंतिम संस्कार में भाग लिया और उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि दी।

‘अजीत दादा अमर रहें’ के नारे लगाए

वरिष्ठ कांग्रेस नेता सुशील कुमार शिंदे, अपनी बेटी प्रणिति शिंदे के साथ, विद्या प्रतिष्ठान मैदान में होने वाले अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए भी पहुंचे। जब अजीत पवार के पार्थिव शरीर को मैदान में लाया गया तो उनके समर्थकों ने ‘अजीत दादा अमर रहें’ के नारे लगाए। उनके बेटे जय पवार, भतीजे रोहित पवार और परिवार के अन्य सदस्य भी मौजूद थे।

जांच करने के लिए बारामती पहुंचीं टीमें

नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) के अधिकारी और फोरेंसिक टीमें गुरुवार को बारामती में दुर्घटनास्थल पर विमान दुर्घटना की जांच करने के लिए पहुंचीं। पुणे ग्रामीण पुलिस ने दुर्घटना के संबंध में बारामती तालुका पुलिस स्टेशन में एक आकस्मिक मृत्यु रिपोर्ट (एडीआर) दर्ज की है और आगे की जांच शुरू कर दी है।

