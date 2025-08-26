Cricket News : टीम इंडिया के चीफ सिलेक्टर बने रहेंगे अजीत अगरकर

बीसीसीआई ने इस पूर्व तेज गेंदबाज का कार्यकाल जून 2026 तक बढ़ाया

Cricket News (आज समाज), खेल डेस्क : भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर अपने पद पर बने रहेंगे। दरअसल उनकी सेवाओं से संतुष्ट भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने उनका अनुबंध बढ़ाने का फैसला किया है। नए अनुबंध के अनुसार चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर जून 2026 तक इस पद पर बने रहेंगे। ज्ञात रहे कि पूर्व तेज गेंदबाज अगरकर को जुलाई 2023 में टीम इंडिया की सिलेक्शन कमेटी का चेयरमैन बनाया गया था। वे तब से लेकर अब तक टीम इंडिया से जुड़े हुए हैं। अजीत अगरकर द्वारा टीम चयन को लेकर लिए गए फैसलों से टीम के प्रदर्शन में लगातार सुधार आया है।

यह रही टीम की उपलब्धियां

अगरकर के कार्यकाल में टीम इंडिया 2024 में टी-20 वर्ल्ड कप और इस साल की शुरूआत में चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी। इसके अलावा, टीम इंडिया 2023 के वनडे वर्ल्ड कप के फाइनल में भी पहुंची थी। जहां उसे आॅस्ट्रेलिया के हाथों हार मिली थी। आपको बता दें कि 2023 में अजीत अगरकर को दो साल के लिए अनुबंधित किया गया था। बाद में बीसीसीआई ने 2025 से पहले कॉन्ट्रेक्ट रिन्यू किया गया था। बीसीसीआई के अधिकारी ने बताया कि उनके कार्यकाल में भारतीय टीम ने खिताब जीते और बदलाव (टेस्ट और टी-20 में) भी देखा। इसी के चलते बीसीसीआई ने उनका कॉन्ट्रैक्ट जून 2026 तक बढ़ा दिया था और उन्होंने कुछ महीने पहले इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया था।

शानदार रहा था अजीत अगरकर का क्रिकेट करियर

आपको बता दें कि भारत के तेज गेंदबाज के रूप में क्रिकेट में पदार्पण करने के बाद अजीत अगरकर एक शानदार क्रिकेटर रहे। जहां उनके करियर की शुरुआत एक गेंदबाज के रूप में हुई वहीं बाद में वे एक हरफनमोला खिलाड़ी बने। अगरकर ने अपने क्रिकेट करियर के दौरान कुल मिलाकर 349 इंटरनेशनल विकेट लिए। उन्होंने टेस्ट में 58, वनडे में 288 और टी-20 इंटरनेशनल में 3 विकेट लिए हैं। गेंदबाजी के साथ-साथ जब भी उन्हें बल्लेबाजी का मौका मिला तो उन्होंने खूब हाथ खोले। अजित अगरकर वनडे में सबसे तेज हाफ सेंचुरी जमाने वाले भारतीय बैटर हैं। उन्होंने साल 2000 में जिम्बाब्वे के खिलाफ 21 बॉल पर अर्धशतक जमाया था। अगरकर ने भारत के लिए वनडे में सबसे तेज 50 विकेट पूरे किए हैं। उन्होंने 23 मुकाबलों में यह कारनामा किया था।

