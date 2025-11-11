BJP Government पर भड़के अजय और दुष्यंत चौटाला, बोले – प्रदेश में फैसले अब भी खट्टर और खुल्लर के इशारे पर लिए जा रहे 

By
Anurekha Lambra
-
0
62
BJP Government पर भड़के अजय और दुष्यंत चौटाला, बोले - प्रदेश में फैसले अब भी खट्टर और खुल्लर के इशारे पर लिए जा रहे 
BJP Government पर भड़के अजय और दुष्यंत चौटाला, बोले - प्रदेश में फैसले अब भी खट्टर और खुल्लर के इशारे पर लिए जा रहे 
  • दुष्यंत चौटाला बोले – करनाल में हुआ असली घोटाला, सरकार में डकैतों का गिरोह सक्रिय

Aaj Samaaj (आज समाज) BJP Government : पूर्व उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने करनाल में हुए धान घोटाले को लेकर सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि यह अब तक का सबसे बड़ा घोटाला है, जिसमें 5 लाख मीट्रिक टन नकली गेट पास काटे गए और हजारों करोड़ का नुकसान हुआ। उन्होंने कहा कि बिहार, राजस्थान और यूपी की फसल हरियाणा की मंडियों में किसानों के नाम पर बेची जा रही है।

जेजेपी के स्थापना दिवस कार्यक्रम को लेकर रणनीति तय की गई

हमारे समय में हमने ट्रकों को पकड़ा, अधिकारियों को सस्पेंड किया, लेकिन अब न तो कोई जांच हो रही है और न किसी पर कार्रवाई। दुष्यंत ने कहा कि सरकार खुद चोर है, इसलिए कार्रवाई नहीं हो रही। बता दें कि दुष्यंत कुंजपुरा (करनाल) के एक निजी वैकेंट हॉल में आयोजित जननायक जनता पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक को सम्बोधित कर रहे थे। इस मौके पर पार्टी के पदाधिकारी और मुख्य कार्यकर्ता पहुंचे। बैठक की अध्यक्षता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला ने की, जबकि पूर्व उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला और दिग्विजय चौटाला भी मौजूद रहे। बैठक में 7 दिसंबर को जुलाना में होने वाले जेजेपी के स्थापना दिवस कार्यक्रम को लेकर रणनीति तय की गई।

एफआईआर के बावजूद कोई अधिकारी सस्पेंड नहीं हुआ

दुष्यंत ने कहा कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा योजना को हमारी सरकार ने लीकप्रूफ बनाया था, लेकिन सैनी सरकार ने इसे खोखला कर दिया। एफआईआर के बावजूद कोई अधिकारी सस्पेंड नहीं हुआ। वहीं लाडो लक्ष्मी योजना पूरी तरह विफल रही — केवल 25 प्रतिशत लाभार्थियों को ही भुगतान हुआ है। वहीं डीजीपी के द्वारा बुलेट और थार को लेकर बयान दिया गया था कि यह सब गुंडे हैं, उस पर उन्होंने बोलते हुए कहा कि बुलेट से किसी का चरित्र नहीं पता लगता, बुलेट तो बहुत लोग रखते हैं पुलिस वाले भी बहुत रखते हैं। सेना के अलग-अलग टुकड़ियों में भी अलग-अलग दिवस पर परेड की जाती है, क्या वह सब बुलेट रखने वाले गुंडे हो गए। उन्होंने कहा कि मैं तो अब तक हैरान हूं कि जिन कंपनियों का नाम उन्होंने लिया है उन्होंने अभी तक उनके ऊपर कुछ संज्ञान क्यों नहीं लिया।

हरियाणा में सत्ता परिवर्तन केवल नाम का हुआ

वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला ने कहा कि हरियाणा में सत्ता परिवर्तन केवल नाम का हुआ है, असली मुख्यमंत्री अब भी मनोहर लाल खट्टर ही हैं, जबकि नायब सिंह सैनी तो महज एक मुखौटा हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में फैसले अब भी खट्टर और राज खुल्लर के इशारे पर लिए जा रहे हैं। जब सत्तारूढ़ पार्टी के विधायक आईपीएस अधिकारी वाई पूरण कुमार के मामले को लेकर सीएम से मिले, तो सैनी ने खुद कहा कि मेरे कहने पर तो चपरासी भी नहीं हटाया जाता। यह साफ दर्शाता है कि सत्ता किसी और के इशारे पर चल रही है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि सैनी महज मुखौटा हैं, असली कमान आज भी खट्टर के हाथों में है।

ये भी पढ़ें: Haryana Congress : ‘वोट चोर, गद्दी छोड़’ अभियान के अंतर्गत कांग्रेस 12 नवम्बर को करनाल में करेगी ‘एक विशाल विरोध कार्यक्रम’