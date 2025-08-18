Aja Ekadashi: अजा एकादशी कल, जानें व्रत के नियम और पूजा विधि

भगवान विष्णु को समर्पित एकादशी का दिन

Aja Ekadashi, (आज समाज), नई दिल्ली: भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा एकादशी के रूप में मनाया जाता है। यह तिथि जगत के पालनहार भगवान विष्णु को समर्पित है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से मनुष्य को पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इस बार अजा एकादशी का व्रत 19 अगस्त को किया जाएगा। धार्मिक मान्यता के अनुसार, इस व्रत को विधिपूर्वक करने से सभी पापों से छुटकारा मिलता है और श्रीहरि की कृपा प्राप्त होती है। इस दिन ऐसी भी मान्यता है कि कुछ जगहों पर दीपक जलाने से घर में मां लक्ष्मी का आगमन होता है और शुभ फल की प्राप्ति होती है।

वहीं, एकादशी से जुड़े कुछ खास नियम भी शास्त्रों में बताए गए हैं, जिनका ख्याल रखने से व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है और जीवन के समस्त पापों से मुक्ति मिल सकती है। ऐसा माना जाता है कि एकादशी के दिन मंदिर में दीपक जलाने से पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होता है और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। जीवन में सुख-शांति बनी रहेगी।

पूजा विधि

अजा एकादशी के दिन सुबह स्नान करने के बाद सूर्य देव को अर्घ्य दें।

दीपक जलाकर भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा-अर्चना करें।

साथ ही, व्रत का संकल्प भी अवश्य लें और व्रत कथा का पाठ करें।

श्रीहरि के मंत्रों का जप करें

अजा एकादशी के दिन क्या न करें

अजा एकादशी व्रत के दिन क्रोध करने, झूठ बोलने, झगड़ा करने, बुराई करने आदि कार्यों से बचना चाहिए।

इस शुभ तिथि पर दिन के समय सोना भी वर्जित माना जाता है।

भूलकर भी एकादशी तिथि पर चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से जातक को अशुभ फल की प्राप्ति हो सकती है।

परिवार के भी किसी सदस्य को इस पुण्य तिथि पर चावल का सेवन नहीं करना चाहिए।

एकादशी तिथि पर तुलसी के पत्तों को तोड़ना वर्जित माना गया है।

घर की साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखें। तामसिक भोजन का सेवन न करें।

काले रंग के वस्त्र धारण न करें।

तुलसी के पत्तों से करें व्रत का पारण

द्वादशी तिथि पर तुलसी के पत्तों से व्रत का पारण किया जाता है। ऐसे में उस दिन आप घर के बच्चे या बड़े से यानी जिसने एकादशी का व्रत न किया हो उनसे द्वादशी तिथि पर तुलसी के पत्ते तुड़वा लेने चाहिए। क्योंकि द्वादशी तिथि के दिन भी व्रती द्वारा तुलसी के पत्ते तोड़ना वर्जित माना गया है।

तुलसी की पूजा करने से आर्थिक तंगी होगी दूर

अजा एकादशी के दिन तुलसी की पूजा-अर्चना करें और देसी घी का दीपक जलाकर मां लक्ष्मी का ध्यान करें। धार्मिक मान्यता के अनुसार, इस उपाय को करने से धन की देवी मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और आर्थिक तंगी से छुटकारा मिलता है। धन लाभ के योग बनते हैं।

घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाएं

घर में से नकारात्मक ऊर्जा से छुटकारा पाने के लिए अजा एकादशी के दिन शाम को घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाएं। ऐसा माना जाता है कि इस उपाय को करने से घर में मां लक्ष्मी का आगमन होता है और परिवार के सदस्यों को देवी लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है।

