Aishwarya Rai’s New look: ऐश्वर्या राय का नया और शानदार लुक देखकर फैंस हैरान

Mohit Saini
Aishwarya Rai’s New look: बॉलीवुड की प्रतिष्ठित अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन एक बार फिर सुर्खियों में हैं। सोशल मीडिया से लेकर गॉसिप कॉलम तक, बच्चन बहू की चर्चा हर जगह है। उनके नए लुक ने फैन्स को हैरान कर दिया है और उनका दिल जीत लिया है।

लाइमलाइट में कम ही नज़र आना

लो प्रोफाइल रहने के लिए जानी जाने वाली ऐश्वर्या राय कम ही लोगों की नज़रों में आती हैं। हालाँकि, जब भी आती हैं, सबकी नज़रों में छा जाती हैं। इस बार, उनकी निजी या पेशेवर ज़िंदगी नहीं, बल्कि उनका बदला हुआ रूप चर्चा का विषय बना हुआ है।

उनके लुक की चर्चा

पेरिस फैशन वीक से पहले, ऐश्वर्या पेरिस पहुँच चुकी हैं और उनकी ट्रिप की तस्वीरें ऑनलाइन सामने आई हैं। फैन्स उनके बदले हुए लुक को देखकर हैरान हैं और उनकी तारीफ़ों के पुल बाँध रहे हैं।
तस्वीरों में वह अपनी बेटी आराध्या के साथ भी दिखाई दे रही हैं, जो इस पोस्ट की खूबसूरती को और बढ़ा रहा है। ऐश्वर्या राय बच्चन दर्शकों को मोहित करना जारी रखती हैं, तथा यह साबित करती हैं कि चाहे कितना भी समय बीत जाए, उनकी सुंदरता और शैली बेजोड़ है।

