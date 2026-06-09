Ameesha Patel: ऐश्वर्या राय को निकाला और अमीषा पटेल को दे दी फिल्म

21 साल पहले आमिर खान ने क्यों उठाया था ऐसा कदम?

Ameesha Patel, (आज समाज), मुंबई: बॉलीवुड में फिल्मों की कास्टिंग को लेकर कई ऐसे किस्से हैं, जो सालों बाद भी लोगों की दिलचस्पी की वजह बने रहते हैं। कई बार किसी बड़े सितारे को लेकर फिल्म की प्लानिंग बनाई जाती है, लेकिन आखिरी वक्त में कहानी कुछ और ही मोड़ ले लेती है।

ऐसा ही एक दिलचस्प मामला 21 साल पहले रिलीज हुई फिल्म मंगल पांडे: द राइजिंग से जुड़ा है, जिसमें पहले ऐश्वर्या राय के काम करने की चर्चा थी, लेकिन बाद में ये भूमिका अमीषा पटेल के हिस्से में चली गई। इस फैसले के पीछे आमिर खान की अहम भूमिका बताई जाती है।

मंगल पांडे की कहानी पर बेस्ड थी फिल्म

साल 2005 में रिलीज हुई मंगल पांडे: द राइजिंग भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के पहले नायक माने जाने वाले मंगल पांडे की कहानी पर बेस्ड थी। फिल्म में आमिर खान मुख्य भूमिका में नजर आए थे।

बड़े बजट और ऐतिहासिक विषय की वजह से ये फिल्म रिलीज से पहले ही काफी चर्चा में थी। उस दौर में फिल्म की कास्टिंग को लेकर भी कई तरह की खबरें सामने आ रही थीं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, मेकर्स शुरूआत में ऐश्वर्या राय को फिल्म में लेना चाहते थे।

ऐश्वर्या ने क्यों किया था मना?

हालांकि, बाद में परिस्थितियां बदलीं और फिल्म में ऐश्वर्या की जगह अमीषा पटेल की एंट्री हो गई। दरअसल, फिल्म के लिए मेकर्स की पहली पसंद ऐश्वर्या राय थीं, लेकिन शुरूआती दौर में ही ऐश्वर्या के एजेंट और फिल्म के प्रोड्यूसर्स में कुछ अनबन हो गई थी, जिसकी वजह से वो फिल्म से अलग हो गई।

हालांकि, बाद में फिल्म के प्रोड्यूसर ने मीडिया में बताया था कि एग्रीमेंट हो जाने के बाद ऐश्वर्या अपनी फीस दोगुनी करने की मांग कर रही हैं, जिसके लिए उनको फिल्म से बाहर कर दिया गया।

आमिर ने सजेस्ट किया नाम

बाद में ऐश्वर्या ने खुलासा किया था कि मीडिया में ऐसी बातें कहने के लिए प्रोड्यूसर ने उनसे माफी मांगी थी। हालांकि, ऐश्वर्या की जगह मेकर्स लीड एक्ट्रेस की तलाश में थे, इसी दौरान आमिर खान ने अमीषा पटेल को एक इंटरव्यू में देखा, जिसमें उन्हें अमीषा काफी समझदार लगीं।

उन्होंने मेकर्स को अमीषा का नाम सजेस्ट किया, जिसके बाद उन्हें कास्ट कर लिया गया। फिल्म में अमीषा पटेल ने ज्वाला का किरदार निभाया था। ये एक भारतीय महिला का रोल था, जो कहानी में भावनात्मक गहराई जोड़ता है।

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