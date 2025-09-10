Aishwarya Rai Photos: ऐश्वर्या राय के 6 हाई-फैशन लुक्स, जिन्हें देखकर दंग रह जाएंगे आप

Mohit Saini
Aishwarya Rai Photos, आज समाज, नई दिल्ली: बॉलीवुड की सदाबहार दिवा ऐश्वर्या राय बच्चन अपनी बेजोड़ स्टाइल सेंस से सबको प्रभावित करने में कभी असफल नहीं होतीं। चाहे रेड कार्पेट समारोह हो, कोई वैश्विक फ़ैशन इवेंट हो या कोई पारंपरिक उत्सव, वह हर बार सहजता से सुर्खियाँ बटोर लेती हैं। वेस्टर्न ग्लैमर से लेकर एथनिक एलिगेंस तक, उनके लुक्स हाई-फ़ैशन परफ़ेक्शन से कम नहीं हैं। यहाँ ऐश्वर्या के छह शानदार आउटफिट्स हैं जो आपको प्रेरित करेंगे।

डेनिम-ऑन-डेनिम स्ट्रीट चिक

ऐश्वर्या ने सफ़ेद स्पेगेटी टॉप के साथ भारी कढ़ाई वाला डेनिम ओवरकोट और हाई-वेस्ट जींस पहनकर कैज़ुअल लेकिन बोल्ड लुक अपनाया। उन्होंने ओवरसाइज़्ड सनग्लासेस और अपनी ख़ास लाल लिपस्टिक से अपने लुक को और भी निखारा, जिससे उनका लुक और भी ज़बरदस्त लग रहा था। अगर आप ग्लैमरस वाइब के साथ एक आरामदायक स्ट्रीट स्टाइल चाहती हैं तो यह आपके लिए एक बेहतरीन प्रेरणा है।

हल्के गुलाबी रंग और गहरी नेकलाइन

 

 

एक स्वप्निल परीकथा जैसा लुक देते हुए, ऐश्वर्या ने 3D फ्लोरल एम्ब्रॉयडरी और स्वीपिंग बैक ट्रेल वाले ऑफ-शोल्डर लेयर्ड गाउन में कमाल की दिखीं। हल्के गुलाबी रंग और गहरी नेकलाइन ने इसे रेड कार्पेट के लिए एकदम सही पहनावा बना दिया – भव्य शाम के कार्यक्रमों के लिए एक बेदाग विकल्प।

काले और सफेद रंग की भव्यता

क्लासी और प्रभावशाली, उन्होंने नाज़ुक सफेद मोतियों की कढ़ाई वाले ट्रेंच कोट-स्टाइल लंबे गाउन में सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। आस्तीन पर बारीक बॉर्डर डिटेलिंग ने इसे एक परिष्कृत रूप दिया। कम से कम एक्सेसरीज़ के साथ, इस इंडो-वेस्टर्न फ्यूज़न लुक ने पारंपरिक शान और आधुनिक परिष्कार के बीच एकदम सही संतुलन बनाया।

लाल रंग में शाही

शरारा और भारी कढ़ाई वाले दुपट्टे के साथ एक समृद्ध कढ़ाई वाले लाल सूट में, ऐश्वर्या पारंपरिक भारतीय राजसी ठाठ-बाट से सजी दिखीं। सुनहरी ज़री और गोटा-पट्टी की डिटेलिंग ने एक शानदार स्पर्श दिया, जिससे यह लुक उत्सव के अवसरों के लिए एक बेहतरीन प्रेरणा बन गया।

सफ़ेद और हल्के गुलाबी रंग में बेहद खूबसूरत

ऐश्वर्या ने हल्के गुलाबी रंग के हल्के सफ़ेद गाउन में अपनी खूबसूरती का जलवा बिखेरा। बेदाग़ बनावट, कम से कम बारीकियाँ और बालों में प्राकृतिक लहरें उनके आकर्षण को और बढ़ा रही थीं। हल्के मेकअप ने उनके लुक को पूरा किया, जिससे साबित हुआ कि कभी-कभी सादगी, दिखावे से ज़्यादा प्रभावशाली होती है।