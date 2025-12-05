Aishwarya Rai Bachchan के ट्रांसफॉर्मेशन लुक ने सबको कर दिया हैरान

By
Mohit Saini
-
0
75
Aishwarya Rai Bachchan के ट्रांसफॉर्मेशन लुक ने सबको कर दिया हैरान
Aishwarya Rai Bachchan के ट्रांसफॉर्मेशन लुक ने सबको कर दिया हैरान

Aishwarya Rai Bachchan: जब भी पूर्व मिस वर्ल्ड ऐश्वर्या राय बच्चन किसी इवेंट के लिए बाहर निकलती हैं, तो उनकी खूबसूरती तुरंत सबका ध्यान खींच लेती है। एक्ट्रेस को पहले भी अपने लुक्स और वज़न बढ़ने को लेकर अक्सर ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा है, लेकिन उनके लेटेस्ट लुक ने क्रिटिक्स का मुंह पूरी तरह से बंद कर दिया है और फैंस हैरान रह गए हैं।

52 साल की एक्ट्रेस हाल ही में सऊदी अरब में रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में शामिल हुईं, और इवेंट की उनकी तस्वीरें अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हो रही हैं।

ऐश्वर्या राय का शानदार ट्रांसफॉर्मेशन लुक

Aishwarya Rai Bachchan के ट्रांसफॉर्मेशन लुक ने सबको कर दिया हैरान
Aishwarya Rai Bachchan के ट्रांसफॉर्मेशन लुक ने सबको कर दिया हैरान

इस खास मौके के लिए, ऐश्वर्या ने डोल्से एंड गबाना का लंबा सफेद सिल्क गाउन चुना, जिसे उन्होंने काले ब्लेज़र के साथ पहना था। वेवी बालों, बोल्ड लाल होंठों और ड्रामैटिक आई मेकअप के साथ, एक्ट्रेस एलिगेंट, कॉन्फिडेंट और बिल्कुल खूबसूरत लग रही थीं।

क्या ऐश्वर्या राय ने वज़न कम किया?

जिस चीज़ ने सबका ध्यान खींचा, वह था उनका साफ़ वज़न कम होना। एक्ट्रेस काफ़ी स्लिम और फिट दिखीं, जिससे उनका ट्रांसफ़ॉर्मेशन और भी शानदार लग रहा था। 52 साल की उम्र में, ऐश्वर्या की टाइमलेस ब्यूटी ने एक बार फिर साबित कर दिया कि क्यों उन्हें हर पीढ़ी की तारीफ़ मिलती है।

उनका एक और लुक भी वायरल हुआ है, जिसमें वह एक ब्लैक ड्रेस पहने हुए दिख रही हैं, जिस पर हरे रंग का एमरल्ड पेंडेंट लगा है, और वह आसानी से सबका ध्यान खींच रही हैं और इंटरनेट पर आग लगा रही हैं।

डकोटा जॉनसन के साथ ऐश्वर्या पोज़ देती हुईं

फेस्टिवल के एक वीडियो में ऐश्वर्या खुशी-खुशी “फिफ्टी शेड्स ऑफ़ ग्रे” की एक्ट्रेस डकोटा जॉनसन के साथ फ़ोटो खिंचवा रही हैं। उनकी प्यारी बॉन्डिंग और शानदार बातचीत को दुनिया भर के फ़ैन्स ने बहुत पसंद किया है।

ट्रोल्स से तारीफ़ तक

कुछ महीने पहले, ऐश्वर्या को पेरिस फ़ैशन वीक में देखा गया था, जहाँ उन्होंने मनीष मल्होत्रा ​​के आउटफिट में रैंप वॉक किया था। उस समय, उनके लुक को मिले-जुले रिएक्शन मिले थे और उन्हें ऑनलाइन काफ़ी ट्रोल किया गया था। हालाँकि, रेड सी फ़िल्म फ़ेस्टिवल में उनकी लेटेस्ट मौजूदगी ने कहानी को पूरी तरह से बदल दिया है, और उन्हें ज़बरदस्त तारीफ़ और तारीफ़ मिली है।

 