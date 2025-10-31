Aishwarya Rai Bachchan Birthday: अभिषेक बच्चन ने ऐसे जीता ‘मिस वर्ल्ड’ ऐश्वर्या का दिल, प्यार की कहानी है किसी फिल्म से कम नहीं

Aishwarya Rai Bachchan Birthday: ऐश्वर्या राय बच्चन न सिर्फ़ बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत अभिनेत्रियों में से एक हैं, बल्कि वे सबसे प्रतिभाशाली अभिनेत्रियों में से एक भी हैं। उनकी खूबसूरती, आकर्षण और अभिनय कौशल ने उन्हें एक वैश्विक पहचान बना दिया है। जहाँ उनके पेशेवर सफ़र ने हमेशा सुर्खियाँ बटोरीं, वहीं अभिषेक बच्चन के साथ उनकी प्रेम कहानी भी उतनी ही दिलचस्प और दिल को छू लेने वाली है।

दोनों को बॉलीवुड के सबसे आदर्श जोड़ों में से एक माना जाता है, जिन्हें पर्दे पर और पर्दे के पीछे, दोनों जगह सराहा जाता है। लेकिन अभिषेक बच्चन को ‘मिस वर्ल्ड’ से प्यार कैसे हुआ? आइए उनके खूबसूरत सफ़र पर एक नज़र डालते हैं।

मिस वर्ल्ड से फ़िल्म स्टार तक

ऐश्वर्या राय ने अपने करियर की शुरुआत एक मॉडल के रूप में की थी और 1994 में मिस वर्ल्ड का ताज जीतने के बाद अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की। इसके तुरंत बाद, उन्होंने मणिरत्नम की तमिल फ़िल्म “इरुवर” (1997) से अभिनय की शुरुआत की और फिर बॉबी देओल के साथ “और प्यार हो गया” से बॉलीवुड में कदम रखा। हालाँकि उनकी शुरुआती फ़िल्मों ने ज़्यादा चर्चा नहीं बटोरी, लेकिन उनकी प्रतिभा जल्द ही निखर कर सामने आई।

स्टारडम की बुलंदियाँ

ऐश्वर्या को संजय लीला भंसाली की “हम दिल दे चुके सनम” और “देवदास” से बड़ा ब्रेक मिला, जिसने उन्हें बॉलीवुड की सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली अभिनेत्रियों में से एक बना दिया। “मोहब्बतें”, “गुरु”, “धूम 2”, “जोधा अकबर”, “पोन्नियिन सेलवन I और II” जैसी फ़िल्मों से उन्होंने अपनी बहुमुखी प्रतिभा साबित की और खुद को एक दमदार कलाकार के रूप में स्थापित किया।

एक खूबसूरत प्रेम कहानी की शुरुआत

ऐश्वर्या और अभिषेक की प्रेम कहानी उनकी शादी से बहुत पहले शुरू हुई थी। दिलचस्प बात यह है कि उनकी पहली मुलाकात “और प्यार हो गया” के सेट पर बॉबी देओल के ज़रिए हुई थी, जो उस समय ऐश्वर्या के साथ काम कर रहे थे। अभिषेक बॉबी से मिलने सेट पर गए थे, और वहीं उनकी पहली मुलाक़ात ऐश्वर्या से हुई थी।

सालों बाद, किस्मत ने उन्हें “ढाई अक्षर प्रेम के” (2000) और “कुछ ना कहो” (2003) जैसी फिल्मों के ज़रिए फिर से साथ ला दिया। हालाँकि, उनकी असली प्रेम कहानी “गुरु” (2007) की शूटिंग के दौरान शुरू हुई थी – यह फिल्म न केवल बॉक्स-ऑफिस पर हिट रही, बल्कि उनके असल जीवन के रोमांस की शुरुआत भी बनी।

इसके तुरंत बाद, फिल्म के प्रीमियर के बाद अभिषेक ने न्यूयॉर्क में ऐश्वर्या को प्रपोज़ किया और अप्रैल 2007 में एक भव्य समारोह में दोनों ने शादी कर ली, जिससे वे बॉलीवुड के सबसे पसंदीदा और सम्मानित जोड़ों में से एक बन गए।

