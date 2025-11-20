Aishwarya Rai Bachchan: ऐश्वर्या राय ने पीएम मोदी के पैर छूकर जीता दिल, बच्चन बहू का संस्कारी अंदाज़ हुआ वायरल

Aishwarya Rai Bachchan: हिंदी सिनेमा की सबसे मशहूर अभिनेत्रियों में से एक और प्रतिष्ठित बच्चन बहू ऐश्वर्या राय बच्चन हाल ही में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में अपने आकर्षक हाव-भाव से एक बार फिर चर्चा का विषय बन गईं। अपनी शालीनता, मूल्यों और गरिमामय उपस्थिति के लिए जानी जाने वाली ऐश्वर्या जहाँ भी जाती हैं, लोगों का दिल जीत लेती हैं – और इस बार भी कुछ अलग नहीं हुआ।

ऐश्वर्या राय ने पीएम मोदी के पैर छुए

बुधवार को, आध्यात्मिक गुरु श्री सत्य साईं बाबा के शताब्दी समारोह के उपलक्ष्य में आंध्र प्रदेश के पुट्टपर्थी में एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समारोह में शामिल हुए और ऐश्वर्या राय बच्चन को भी विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था।

एक प्रभावशाली और भावपूर्ण भाषण देने के बाद, ऐश्वर्या पीएम मोदी की ओर बढ़ीं और आदरपूर्वक उनके पैर छूकर आशीर्वाद लिया। उनके इस भाव ने तुरंत सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया।

वीडियो सोशल मीडिया पर छाया

इस पल का एक वीडियो अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हो गया है। प्रशंसक ऐश्वर्या की विनम्रता और मज़बूत सांस्कृतिक मूल्यों की प्रशंसा करते हुए कमेंट सेक्शन में उनकी तारीफ़ों की बाढ़ ला रहे हैं।

एक यूज़र ने लिखा, “यही वजह है कि हमारी मिस वर्ल्ड एक सच्ची रानी बनी हुई हैं – शुद्ध क्लास और मज़बूत मूल्य।” एक अन्य ने टिप्पणी की, “इसने मुझे उनसे और भी ज़्यादा प्यार करने पर मजबूर कर दिया। सम्मान!”

प्रशंसकों ने प्यार और सम्मान की बौछार की

कई यूज़र्स ने बताया कि ऐश्वर्या हमेशा अपनी शालीनता से लोगों को प्रभावित करती हैं। “ये हमारे भारतीय मूल्य हैं” और “ऐश्वर्या हमेशा सहजता से दिल जीत लेती हैं” जैसी टिप्पणियाँ लगातार आ रही हैं। इससे पहले, ऐश्वर्या ने पेरिस फैशन वीक में अपनी शानदार उपस्थिति से सुर्खियाँ बटोरीं, जहाँ उनका लुक वायरल हुआ और वह एक बार फिर सुर्खियों में छा गईं।