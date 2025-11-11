Airtel Cheapest Plan: एयरटेल यूजर्स सावधान! कंपनी ने बंद किया सबसे सस्ता प्लान, बढ़ गया मिनिमम रिचार्ज

Mohit Saini
Airtel Cheapest Plan: एयरटेल ने आधिकारिक तौर पर अपने पोर्टफोलियो से ₹189 वाले प्रीपेड रिचार्ज प्लान को हटा दिया है। यह कंपनी का केवल कालिंग प्लान था। इसके बंद होने के साथ, यूज़र्स को अब अपना नंबर एक्टिव रखने के लिए कम से कम ₹199 वाले प्लान से रिचार्ज करना होगा। यह कदम साफ़ तौर पर एयरटेल के डेटा-केंद्रित प्लान को बढ़ावा देने की ओर झुकाव को दर्शाता है, क्योंकि भारत में टेलीकॉम ग्राहकों के बीच वॉयस-ओनली पैक अब लोकप्रिय नहीं रहे।

₹189 वाले प्लान में क्या था

₹189 वाला प्लान मुख्य रूप से वरिष्ठ नागरिकों या उन यूज़र्स के लिए डिज़ाइन किया गया था जिन्हें बिना मोबाइल डेटा के कॉलिंग सेवाओं की ज़रूरत थी। इसमें सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग की सुविधा थी, लेकिन कोई डेटा लाभ नहीं मिलता था।

अब इस प्लान के बंद होने के साथ, एयरटेल के एंट्री-लेवल प्रीपेड विकल्पों में शुरुआत से ही डेटा और अतिरिक्त डिजिटल लाभ शामिल होंगे, जिससे केवल कॉल करने वाले यूज़र्स को अपना मोबाइल कनेक्शन बनाए रखने के लिए ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे।

₹199 वाला किया नया सबसे सस्ता प्लान पेश 

एयरटेल ने अपने प्रीपेड लाइनअप को अपडेट करते हुए ₹189 वाले सिर्फ़-वॉइस रिचार्ज को आधिकारिक तौर पर हटा दिया है। कंपनी की वेबसाइट पर अब ₹199 वाला प्लान नए बेस प्लान के तौर पर दिख रहा है। बंद हो चुके इस पैक में सिर्फ़ कॉलिंग की सुविधा थी, लेकिन नए प्लान में वॉयस, डेटा और एसएमएस का मिश्रण मिलता है।

नए एयरटेल ₹199 प्लान के फ़ायदे

₹199 वाले प्रीपेड प्लान के तहत, एयरटेल ये सुविधाएँ प्रदान करता है:

सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग

28 दिनों के लिए 2GB डेटा

प्रतिदिन 100 SMS

इस्तेमाल के बाद, डेटा के लिए 50 पैसे प्रति MB शुल्क देना होगा

मुफ़्त हैलो ट्यून्स

पेरप्लेक्सिटी प्रो AI टूल का 1 साल का सब्सक्रिप्शन

इस बदलाव के साथ, एयरटेल यूज़र्स—खासकर जो सिर्फ़ कॉलिंग पर निर्भर थे—को अब थोड़ी ज़्यादा कीमत पर ज़्यादा व्यापक प्लान चुनना होगा।

