Delhi Pollution News : बेहद खराब श्रेणी में राजधानी में हवा की गुणवत्ता

एक्यूआई लगातार तीन सौ के पार, अभी नहीं है सुधार के आसार

Delhi Pollution News (आज समाज), नई दिल्ली : राजधानी दिल्ली में प्रदूषण की मार लगातार जारी है। बारिश न होने और कोहरा लगातार छाए रहने से हवा में जहरीले तत्व खतरनाक स्तर पर मौजूद हैं जिससे लोगों के सांसों पर संकट बना हुआ है। दरअसल यह स्थिति पिछले करीब तीन माह से बनी हुई है। अक्टूबर के अंत में गहराया वायु संकट आज भी जारी है। एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम फॉर दिल्ली द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, बुधवार सुबह दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 304 दर्ज किया गया है, जो ‘बेहद खराब’ श्रेणी में आता है।

दिल्ली के प्रमुख स्थानों पर इस तरह रहा एक्यूआई

राजधानी के विभिन्न इलाकों में एक्यूआई की स्थिति पर नजर डालें तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली के अलीपुर में 284, आनंद विहार में 351, अशोक विहार में 319, आया नगर में 244, बवाना में 191, बुराड़ी में 273, और चांदनी चौक इलाके में 347 एक्यूआई दर्ज किया गया है। वहीं, डीटीयू इलाके में 303, द्वारका सेक्टर-8 में 334, आईजीआई एयरपोर्ट टी3 में 242, आईटीओ में 296, जहांगीरपुरी में 346, लोधी रोड में 255, मुंडका में 334, नजफगढ़ में 281, नरेला में 298, पंजाबी बाग में 327, आरकेपुरम में 341, रोहिणी में 323, सोनिया विहार में 320, विवेक विहार में 335, और वजीरपुर में 327 एक्यूआई दर्ज किया गया है।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) का पूवार्नुमान है कि शुक्रवार तक हवा बेहद खराब श्रेणी में ही बरकरार रहेगी। इसके चलते सांस के मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। साथ ही, लोगों को आंखों में जलन, खांसी और सिर दर्द जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है।

रिपोर्ट में डराने वाले आंकड़े आए सामने

वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) के आंकड़ों के अनुसार, 2025 में दिल्ली का वार्षिक औसत एक्यूआई 201 रहा। यह चिंताजनक है कि पूरे साल एक भी दिन ऐसा नहीं रहा, जब हवा की गुणवत्ता अच्छी श्रेणी में रही हो। इस दौरान दिल्ली में 79 दिन संतोषजनक, 121 दिन मध्यम, 86 दिन खराब, 71 दिन बहुत खराब और आठ दिन गंभीर श्रेणी में दर्ज किए गए। 2024 की तुलना में, 2025 में संतोषजनक दिनों की संख्या थोड़ी बढ़ी (66 से 79), जबकि गंभीर श्रेणी के दिनों की संख्या कम हुई (17 से 8)। हालांकि, बहुत खराब दिनों की संख्या लगभग समान रही। रिपोर्ट में बताया गया कि 2025 में एक्यूआई में मामूली सुधार का मुख्य कारण जून और जुलाई के दौरान बेहतर वायु गुणवत्ता रही।

