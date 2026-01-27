Delhi Pollution : दिल्ली में हवा की हालत फिर हुई खराब

287 पहुंचा एक्यूआई, दोबारा छाई स्मॉग की चादर

Delhi Pollution (आज समाज), नई दिल्ली : पिछले सप्ताह राजधानी दिल्ली और आसपास के एरिया में हुई बारिश से वातावरण में छाई प्रदूषण की परत धुल गई थी। जिसके बाद एक्यूआर्ई 155 तक पहुंच गया था और दिल्ली के लोगों को कई माह बाद साफ हवा में सांस लेने का मौका मिला था। लेकिन यह राहत मात्र दो दिन ही मिली और सोमवार से दोबारा दिल्ली की हवा में प्रदूषण के रूप में जहर घुल गया। सोमवार को जहां एक्यू आई 241 पर पहुंचा वहीं आज यह बढ़कर 287 पहुंच गया है। हालांकि मौसम विभाग के अनुसार आज राजधानी दिल्ली में पश्चिमी विक्षोभ के असर के चलते तेज हवा के साथ बारिश की उम्मीद है। यदि ऐसा होता है तो एक बार फिर से दिल्ली के लोगों को प्रदूषण से राहत मिल सकती है।

आज इतना रहा एक्यूआई

सीपीसीबी द्वारा मुहैया कराए गए आंकड़ों की बात करें तो आज यानि मंगलवार सुबह 7.30 बजे दिल्ली का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआई) 287 था, जो हवा की ‘खराब’ कैटेगरी में आता है। इससे पहले, सोमवार को एक्यूआई 241 था, जो भी खराब कैटेगरी में था। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के कई इलाकों में स्मॉग की परत छाई हुई है।

आनंद विहार में एक्यूआई 362, चांदनी चौक में 319, आईटीओ में 312, इंडिया गेट और कर्तव्य पथ के आसपास एक्यूआई 240, पांडव नगर में स्वामीनारायण अक्षरधाम मंदिर के पास एक्यूआई 362 दर्ज किया गया है, जो ‘बहुत खराब’ कैटेगरी में आता है। इसके अलावा दिल्ली से सटे नोएडा में एक्यूआई 219, ग्रेटर नोएडा में एक्यूआई 226 और गाजियाबाद में एक्यूआई 302 रिकॉर्ड किया गया है।

तेज हवाओं के साथ बारिश के आसार

राजधानी दिल्ली में आज एक बार फिर से मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। पश्चिमी विक्षोभ के असर के चलते जहां आज फिर से बारिश होने की संभावना है वहीं तेज हवा भी चलेगी। जिससे एक तरफ जहां ठंड का असर बढ़ेगा वहीं प्रदूषण से भी मुक्ति मिलेगी। ज्ञात रहे कि बीते शुक्रवार को भी पश्चिमी विक्षोभ के चलते राजधानी दिल्ली व आसपास के क्षेत्र में तेज हवाओं के चलने के साथ ही अच्छी बारिश हुई थी जिससे प्रदूषण में काफी कमी आई थी और लोगों को सांस लेने के लिए साफ हवा मिली थी।

मौसम विभाग के मुताबिक मंगलवार को सामान्यतया बादल छाए रहेंगे। अल सुबह से दोपहर के बीच गर्जन वाले बादल बनने और 30 से 40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली झोंकेदार हवाओं के साथ हल्की वर्षा होने के आसार हैं। दोपहर से रात के दौरान भी वर्षा के कुछ दौर और हो सकते हैं। अधिकतम एवं न्यूनतम तापमान क्रमश: 19 व नौ डिग्री रहने की संभावना है।

