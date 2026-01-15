Air India: एअर इंडिया का विमान बैगेज कंटेनर से टकराया, यात्री और क्रू सुरक्षित

पार्किंग के लिए ले जाते समय कोहरे के कारण हुआ हादसा, इंजन को पहुंचा नुकसान

Air India, (आज समाज), नई दिल्ली: पार्किंग के लिए ले जाते समय कोहरे के कारण एक एयर इंडिया का विमान ए350 बैगेज कंटेनर से टकरा गया। हादसे में विमान के इंजन को नुकसान पहुंचा है। विमान में सवार सभी पैसेंजर और क्रू मेंबर्स सुरक्षित हैं। हादसा घने कोहरे में कारण हुआ। एयरबस ए 350 की फ्लाइट एआई101 दिल्ली से न्यूयॉर्क के बीच चलती है। ईरानी हवाई क्षेत्र बंद होने के कारण अपना मार्ग बदलना पड़ा और वह वापस दिल्ली लौट आई थी। एअर इंडिया के प्रवक्ता ने इसकी पुष्टि की। कहा कि दाहिने इंजन को नुकसान पहुंचा।

कुछ ए350 रूट्स पर उड़ानों में आ सकती है बाधा

एयरलाइन के अनुसार, घटना के बाद विमान को सुरक्षित रूप से निर्धारित पार्किंग स्थान पर खड़ा कर दिया गया। सभी पैसेंजर और क्रू मेंबर्स सुरक्षित हैं। एयर इंडिया ने बताया कि विमान को विस्तृत जांच और जरूरी मरम्मत के लिए ग्राउंड कर दिया गया है। एयरलाइन ने चेतावनी दी है कि इससे कुछ ए350 रूट्स पर उड़ानों में बाधा आ सकती है। साथ ही, प्रभावित यात्रियों के लिए वैकल्पिक यात्रा व्यवस्था और रिफंड पर काम किया जा रहा है।

पैसेंजर्स को पूरा सहयोग दिया जाएगा

एयर इंडिया ने कहा, हम पैसेंजर्स को उनकी पसंद के अनुसार वैकल्पिक यात्रा या रिफंड दिलाने में मदद कर रहे हैं। सुरक्षा एयर इंडिया की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इस दौरान पैसेंजर्स को पूरा सहयोग दिया जाएगा।

