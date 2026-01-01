Air India Pilot Drank Alcohol: कनाडा में एअर इंडिया पायलट ने पी शराब, ड्यूटी से हटाया गया

वैंकूवर एयरपोर्ट के एक स्टाफ ने पायलट को देखा वाइन पीते

Air India Pilot Drank Alcohol, (आज समाज), नई दिल्ली: कनाडा के वैंकूवर से दिल्ली आने वाली एअर इंडिया फ्लाइट के पायलट को विमान से उतार दिया गया। पायलट पर शराब पीने का आरोप था। मामला 23 दिसंबर का है, एयर इंडिया की फ्लाइट एआई-186 टेक-आॅफ करने वाली थी। तभी वैंकूवर एयरपोर्ट के एक स्टाफ ने पायलट को वाइन पीते हुए देखा। जिसके बाद कर्मचारी ने अधिकारियों से शिकायत की। कनाडाई अधिकारियों पायलट के पास जांच करने पहुंचे तो उसके मुंह के पास से महक आई। फिर पायलट का ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट लिया गया। जिसमें वह फेल हो गया।

दूसरा पायलट लेकर आया जहाज

एयरलाइन के एक प्रवक्ता ने कहा, सुरक्षा प्रोटोकॉल के अनुसार फ्लाइट को आॅपरेट करने के लिए एक दूसरे पायलट को रोस्टर में शामिल किया गया था। फिर वह फ्लाइट को लेकर दिल्ली आया। फ्लाइट में करीब 2 घंटे की देरी हुई।

पायलट के खिलाफ जांच शुरू, ड्यूटी से हटाया गया

एअर इंडिया ने असुविधा के लिए माफी मांगी। प्रवक्ता ने कहा, एअर इंडिया अपने यात्रियों को हुई असुविधा के लिए खेद व्यक्त करता है और स्थानीय अधिकारियों के साथ पूरी तरह से सहयोग कर रहा है। इंतजार के दौरान पैसेंजर्स को नाश्ता दिया गया। एयरलाइन ने उन्हें आश्वासन दिया कि इस घटना के दौरान उनकी सुरक्षा और आराम पहली प्राथमिकता है। फिलहाल पायलट के खिलाफ जांच जारी है। जांच पूरी होने तक उसे ड्यूटी से हटा दिया गया है।

