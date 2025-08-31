Air India Flight: आग लगने की आशंका के बाद इंदौर जा रहा विमान दिल्ली लौटा

Air India Flight Emergency Landinig, (आज समाज) नई दिल्ली: दिल्ली से मध्यप्रदेश के इंदौर जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट आग लगने के संकेत के बाद आज वापस दिल्ली लौट आई। एयरलाइन ने बताया कि इंदौर जाने वाला एयर इंडिया का एक विमान रविवार, 31 अगस्त की सुबह दिल्ली से इंदौर के लिए उड़ान भरने वाला AI2913, कुछ ही देर बाद दिल्ली लौट आया।

दाहिने इंजन में आग लगने का संकेत

एयर इंडिया के एक प्रवक्ता के मुताबिक पायलट को दाहिने इंजन में आग लगने का संकेत मिला। उन्होंने बताया कि विमान को निरीक्षण के लिए रोक दिया गया है और यात्रियों को दूसरे विमान में भेजा जा रहा है, जो जल्द इंदौर के लिए उड़ान भरेगा। प्रवक्ता ने बताया कि कॉकपिट क्रू को दाहिने इंजन में आग लगने का संकेत मिला था। मानक प्रक्रियाओं का पालन करते हुए, कॉकपिट क्रू ने इंजन बंद करने का निर्णय लिया और सुरक्षित रूप से दिल्ली लौट आए। दिल्ली में विमान बिना किसी समस्या के उतर गया।

एयरलाइन के अधिकारियों ने बताया कहा कि हवाई सुरक्षा नियामक, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) को घटना की जानकारी दे दी गई है। एक रिपोर्ट के अनुसार ताज़ा घटना पिछले सप्ताह शुक्रवार (22 अगस्त) को मुंबई से जोधपुर जाने वाली एक उड़ान के परिचालन कारणों से उड़ान रद्द करने और वापस बे में लौटने के कुछ दिन बाद हुई है।

22 अगस्त को परिचालन समस्या के कारण मुंबई लौटा था विमान

इस घटना को लेकर एयर इंडिया ने एक बयान में कहा कि 22 अगस्त को मुंबई से जोधपुर के लिए उड़ान भरने वाली AI645 एक परिचालन समस्या के कारण वापस लौट आई। कॉकपिट क्रू ने मानक संचालन प्रक्रियाओं का पालन करते हुए उड़ान को रोकने का फैसला किया और विमान को वापस ले आया। बयान में आगे कहा गया है, मुंबई में हमारी ग्राउंड टीम ने असुविधा को कम करने के लिए तत्काल सहायता प्रदान की।

डीजीसीए की एक रिपोर्ट के कुछ हफ़्ते बाद हुई ये घटनाएं

रिपोर्ट के अनुसार, ये घटनाएं DGCA की एक रिपोर्ट के कुछ हफ़्ते बाद हुई हैं, जिसमें टाटा समूह के स्वामित्व वाली एयर इंडिया के संचालन में 51 सुरक्षा कमियों को चिन्हित किया गया था। 1 से 3 जुलाई के बीच DGCA की रिपोर्ट एयर इंडिया के मुख्य अड्डे पर किए गए निरीक्षण पर आधारित है। आंतरिक निगरानी रिपोर्ट में उड़ान प्रेषण, चालक दल की सूची, सिम्युलेटर प्रशिक्षण, डिजिटल रिकॉर्ड-कीपिंग और केबिन क्रू प्रक्रियाओं सहित कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण कमियाँ सामने आईं।

