15 हजार से कम में AI+ Nova 2 Ultra 5G, तगड़ा डिस्काउंट, पावरफुल फीचर्स

AI+ Nova 2 Ultra 5G: अगर आप 2026 में एक मज़बूत 5G स्मार्टफोन ढूंढ रहे हैं, तो AIPlus Nova 2 Ultra आपके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन हो सकता है। यह फ़ोन, जिसने इंडियन मार्केट में ₹15,000 से कम में लगातार अपनी पहचान बनाई है, अपनी नई सेल के साथ और भी सस्ता हो गया है।

₹15,000 से कम के सेगमेंट में अच्छी कीमत

अपने बेहतरीन AI फीचर्स, लंबी बैटरी लाइफ और स्पीड के लिए “सुल्तान” माना जाने वाला यह हैंडसेट बैंक ऑफर्स और एक्सचेंज बोनस का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन देता है। इस आर्टिकल में, हम Nova 2 Ultra की नई कीमत, इसके पावरफुल कैमरा सेटअप और शानदार स्पेसिफिकेशन्स पर करीब से नज़र डालेंगे, जो इसे दूसरे बड़े हैंडसेट्स के मुकाबले एक मज़बूत मुकाबला बनाते हैं।

AIPlus Nova 2 Ultra की कीमत और ऑफर्स

AIPlus Nova 2 Ultra की शुरुआती कीमत ₹16,999 एक्स-शोरूम थी, लेकिन अप्रैल 2026 की ज़बरदस्त सेल के दौरान इसे और भी सस्ता कर दिया गया है। इस फ़ोन की कीमत में अलग-अलग ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर चल रही सेल के दौरान ₹2,000 की सीधी कटौती हुई है, जिससे इसकी असरदार कीमत ₹14,999 हो गई है।

इसके अलावा, कुछ बैंक कार्ड पर ₹1,000 का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल रहा है। अगर आप भरोसे के साथ अपना पुराना फ़ोन एक्सचेंज करते हैं, तो आपको ₹12,000 तक का सफल एक्सचेंज बोनस भी मिल सकता है, जिससे यह 5G फ़ोन बजट सेगमेंट में एक मज़बूत डील बन जाता है।

डिस्प्ले और विज़ुअल्स

AIplus Nova 2 Ultra का डिज़ाइन शानदार और मज़बूत है, जो इसे दूसरे बजट फ़ोन से अलग बनाता है। इसमें 6.78-इंच का 1.5K AMOLED डिस्प्ले है जिसका रिफ्रेश रेट 144Hz है, यह चलते-फिरते सिनेमा जैसा अनुभव देता है।

इसकी ज़बरदस्त 2500 nits पीक ब्राइटनेस तेज़ धूप में भी साफ़ और शार्पनेस पक्का करती है। फ़ोन में मज़बूत शोल्डर ट्रिगर (कस्टमाइज़ेबल एक्शन कीज़) भी हैं जो एक स्मूद और सुरक्षित गेमिंग अनुभव देते हैं। इसकी बिल्ड क्वालिटी IP68 रेटेड है, जो मज़बूत डस्ट और वॉटर रेजिस्टेंस देती है।

खास बातें

1. कीमत और ऑफर्स

कीमत में कटौती: ₹16,999 → ₹14,999

एक्स्ट्रा ₹1,000 बैंक डिस्काउंट

एक्सचेंज बोनस: ₹12,000 तक

₹15,000 से कम के सेगमेंट में अच्छी कीमत

2. डिस्प्ले

6.78-इंच AMOLED डिस्प्ले

1.5K रिज़ॉल्यूशन + 144Hz रिफ्रेश रेट

2500 nits ब्राइटनेस (धूप के लिए बढ़िया)

गेमिंग एक्स्ट्रा: शोल्डर ट्रिगर

IP68 रेटिंग (पानी और धूल से बचाने वाला)

3. परफॉर्मेंस

मीडियाटेक डाइमेंशन 7400 (4nm) प्रोसेसर

6GB / 8GB RAM + 128GB स्टोरेज

1TB तक बढ़ाया जा सकता है

Android 16 (NxtQ OS) पर चलता है

4. कैमरा

50MP Sony IMX752 मेन कैमरा (OIS)

8MP अल्ट्रा-वाइड लेंस

13MP फ्रंट कैमरा

यूनिक डायनामिक LED लाइटिंग डिज़ाइन

5.बैटरी

6000mAh बैटरी

बैकअप: 2 दिन तक इस्तेमाल

33W फास्ट चार्जिंग

प्रोसेसर और परफॉर्मेंस

परफॉर्मेंस के मामले में, Nova 2 Ultra एक सच्चा योद्धा है। इसमें एक मज़बूत MediaTek Dimensity 7400 चिपसेट (4nm प्रोसेस) है, जो 5G बैंड को सपोर्ट करता है। चाहे आप हेवी-ड्यूटी गेमिंग कर रहे हों या मुश्किल मल्टीटास्किंग कर रहे हों, यह प्रोसेसर हर काम को आसानी से और अच्छे से करता है।

इसमें 6GB और 8GB RAM के साथ 128GB स्टोरेज है, जिसे माइक्रोSD कार्ड से 1TB तक बढ़ाया जा सकता है। यह फ़ोन Android 16 पर आधारित NxtQ OS पर चलता है, जो एक सुरक्षित और मज़बूत सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस देता है।

50MP कैमरा

कैमरा पसंद करने वालों के लिए, इस फ़ोन में एक मज़बूत 50-मेगापिक्सल का Sony IMX752 प्राइमरी सेंसर है जो सटीक OIS (ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाइज़ेशन) सपोर्ट करता है। यह कैमरा अंधेरे में भी शानदार और दमदार फ़ोटो खींचने के लिए एकदम सही है।

इसके साथ 8MP का अल्ट्रा-वाइड लेंस है, जो हर फ़्रेम को शानदार लुक देता है। फ़ोन के बैक पैनल में डायनामिक लाइटिंग है, जो कॉल और मैसेज आने पर जादुई रूप से चमकती है। एक दमदार 13MP का फ्रंट कैमरा सेल्फ़ी और वीडियो कॉल के लिए एकदम सही है।

6000mAh बैटरी

बैटरी के मामले में, Nova 2 Ultra एक मज़बूत स्टील का किला है। इसमें 6000mAh की बड़ी बैटरी है, जो इस सेगमेंट में एक बड़ा और क्रांतिकारी कदम है। यह बैटरी ज़्यादा इस्तेमाल के बाद भी 2 दिन तक की पावर देती है। इसमें तेज़ी से चार्ज करने के लिए 33W फ़ास्ट चार्जिंग है। हालांकि यह कोई जादुई चार्जिंग स्पीड नहीं है, लेकिन बैटरी की मज़बूत क्षमता लंबी बैटरी लाइफ़ पक्का करती है।