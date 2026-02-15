India-AI Impact Summit 2026, (आज समाज), नई दिल्ली/संयुक्त राष्ट्र: भारत 16 से 20 फरवरी तक आयोजित होने वाले आर्टिफिशल इंटेलिजेंस (AI) शिखर सम्मेलन (India-AI Impact Summit 2026) की मेजबानी करने जा रहा है और संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने इस महत्वपूर्ण वैश्विक बैठक के लिए नई दिल्ली को सही जगह बताया है। नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में होने वाले एआई शिखर सम्मेलन में कम से कम सात देश के राष्ट्रपति, दो उपराष्ट्रपति और छह प्रधानमंत्री शामिल हो सकते हैं।

गुटेरेस ने समिट से पहले संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में एक विशेष साक्षात्कार में भारत को एक बेहद सफल उभरती अर्थव्यवस्था बताया। उन्होंने कहा कि वैश्विक मामलों में भारत का प्रभाव लगातार बढ़ रहा है, इसलिए एआई पर होने वाले शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए भारत सबसे सही स्थान है।

45 से अधिक देशों के मंत्री स्तरीय प्रतिनिधिमंडल

ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला दा सिल्वा और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों जैसे दिग्गज भी एआई इम्पैक्ट समिट में भाग लेने के लिए भारत आ रहे हैं। इसके अलावा 45 से अधिक देशों के मंत्री स्तरीय प्रतिनिधिमंडल एआई शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। एंटोनिया गुटेरेस के साथ ही कई अंतरराष्ट्रीय संगठनों के वरिष्ठ अधिकारी भी इसमें भाग लेंगे।

