Commonwealth Games 2030: अहमदाबाद ने रचा इतिहास! भारत को मिली 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी

Commonwealth Games 2030: भारत की खेल महत्वाकांक्षाओं के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हो रहा है, अहमदाबाद को आधिकारिक तौर पर 2030 राष्ट्रमंडल खेलों की मेज़बानी के लिए चुना गया है। राष्ट्रमंडल खेल कार्यकारी समिति ने अपनी सहमति दे दी है और औपचारिक अनुमोदन 26 नवंबर, 2025 को निर्धारित है। यह आयोजन न केवल भारत के लिए ऐतिहासिक होगा, बल्कि राष्ट्रमंडल खेलों के लिए भी प्रतीकात्मक होगा, क्योंकि यह 1930 में हैमिल्टन, कनाडा में पहली बार आयोजित इस वैश्विक खेल आयोजन की 100वीं वर्षगांठ के अवसर पर हो रहा है।

2030 की दौड़ आठ महीने पहले शुरू हुई थी

2030 राष्ट्रमंडल खेलों की बोली प्रक्रिया के लिए इच्छुक शहरों को 31 मार्च, 2025 तक अपनी रुचि की अभिव्यक्ति प्रस्तुत करनी थी, जिसके बाद 31 अगस्त, 2025 तक एक विस्तृत बोली दस्तावेज़ प्रस्तुत करना था। प्रत्येक शहर को खेलों की मेजबानी के लिए अपनी रणनीति की रूपरेखा तैयार करनी थी,

जिसमें बुनियादी ढाँचा योजनाएँ, एथलीट गाँव, सुरक्षा ढाँचे और आयोजन के बाद के विरासत मॉडल शामिल थे। समय सीमा से पहले, केवल दो देशों – भारत (अहमदाबाद) और नाइजीरिया (अबुजा) – ने शताब्दी राष्ट्रमंडल खेल 2030 की मेज़बानी के लिए आधिकारिक बोलियाँ प्रस्तुत कीं।

जनवरी 2025 में भारत का विज़न आकार ले रहा था

राष्ट्रमंडल खेलों की मेज़बानी सुनिश्चित करने की दिशा में भारत की यात्रा जनवरी 2025 में शुरू हुई, जब गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्रभाई पटेल और भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के प्रतिनिधियों ने गांधीनगर में राष्ट्रमंडल खेल महासंघ (CGF) के उपाध्यक्ष क्रिस जेनकिंस से मुलाकात की।

इस बैठक के दौरान, अहमदाबाद की बोली की नींव रखी गई, और भारत ने 2036 ओलंपिक खेलों की मेज़बानी में भी रुचि व्यक्त की। इसके तुरंत बाद, फरवरी 2025 में, CGF की सीईओ केटी सैडलेयर ने भारत के प्रयासों की प्रशंसा की और अहमदाबाद की बोली को देश के दीर्घकालिक ओलंपिक विज़न में “एक मज़बूत कदम” बताया।

मार्च से अगस्त 2025 तक भारत की बोली में तेज़ी आई

भारत सरकार और भारतीय ओलंपिक संघ (IOA) दोनों के सहयोग से, बोली प्रक्रिया को सटीकता से अंजाम दिया गया। 21 मार्च, 2025 को, IOA ने CGF को एक औपचारिक आशय पत्र प्रस्तुत किया। जून 2025 में, एक उच्च-स्तरीय भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने लंदन स्थित CGF मुख्यालय का दौरा किया और खेलों के लिए अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत किया – जिसमें विरासत नियोजन, वित्तीय संरचना और टिकाऊ बुनियादी ढाँचे पर ध्यान केंद्रित किया गया। यह दौरा एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ और भारत की बोली के लिए अंतर्राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित किया।

13 अगस्त, 2025 तक, IOA ने एक विशेष आम बैठक में अहमदाबाद की बोली को सर्वसम्मति से मंज़ूरी दे दी। दो हफ़्ते बाद, भारत सरकार ने अपनी आधिकारिक मंज़ूरी दे दी और 2036 ओलंपिक के लिए एक प्रारंभिक रोडमैप भी प्रस्तुत किया। शुरुआत में, भुवनेश्वर को एक वैकल्पिक मेज़बान शहर के रूप में माना जा रहा था, लेकिन अहमदाबाद अंततः अपने बेहतर बुनियादी ढाँचे और दीर्घकालिक दृष्टिकोण के कारण शीर्ष विकल्प के रूप में उभरा।

अहमदाबाद ने अंतिम दौर जीता

सितंबर 2025 में, भारत ने राष्ट्रमंडल खेल महासंघ के समक्ष अपनी अंतिम प्रस्तुति दी, जिसका नेतृत्व आईओए अध्यक्ष पी.टी. उषा, गुजरात के खेल मंत्री हर्ष संघवी, आईओए के सीईओ रघुराम अय्यर और प्रमुख सचिव अश्विनी कुमार ने किया। प्रस्तुति में अहमदाबाद के मज़बूत खेल बुनियादी ढाँचे, उन्नत स्टेडियम नेटवर्क और वैश्विक मंच पर भारत की आर्थिक और सांस्कृतिक क्षमता को प्रदर्शित करने की उसकी क्षमता पर प्रकाश डाला गया। सीजीएफ इससे पूरी तरह प्रभावित हुआ और अहमदाबाद के प्रस्ताव को सर्वसम्मति से मंज़ूरी दे दी गई।

2036 की राह: भारत का बड़ा सपना

अहमदाबाद के मेज़बानी अधिकारों का आधिकारिक अनुमोदन 26 नवंबर, 2025 को राष्ट्रमंडल खेल महासंघ की आम सभा के दौरान होगा। इसकी पुष्टि होते ही, 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों को इतिहास का सबसे सफल आयोजन बनाने की तैयारियाँ शुरू हो जाएँगी।

भारत के लिए, यह उपलब्धि सिर्फ़ एक खेल आयोजन की मेज़बानी से कहीं बढ़कर है – यह अंतिम लक्ष्य: 2036 ओलंपिक खेलों की मेज़बानी की ओर एक कदम है। अहमदाबाद की जीत न केवल खेल प्रगति का प्रतिनिधित्व करती है, बल्कि खेल कूटनीति और बुनियादी ढांचे के विकास में वैश्विक नेता के रूप में भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा का भी प्रतिनिधित्व करती है।