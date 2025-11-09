Stop using plastic water bottles : अहिंसा चैरिटेबल सेवा समिति द्वारा प्लास्टिक की पानी की बोतलों का उपयोग बंद करने का संकल्प

श्री णमोकार महामंत्र पाठ एवं श्री भक्तामर दीपार्चना की गई

Chandigarh News(आज समाज नेटवर्क )चण्डीगढ़। अहिंसा चैरिटेबल सेवा समिति, चण्डीगढ़ के तत्वाधान में आज दिगम्बर जैन मंदिर, सेक्टर 27 में इस माह का णमोकार महामंत्र पाठ एवं भक्तामर दीपार्चना का सफल आयोजन संपन्न हुआ। यह आयोजन श्यामलाल जैन, सुदेश जैन, विकास जैन, दीप्ति जैन, हिमांशु जैन एवं अनिमेष जैन के सौजन्य से आयोजित किया गया। कार्यक्रम में पंडित आशीष एवं संदीप ने पूरे विधि-विधान से अत्यंत भावपूर्ण तरीके से पाठ संपन्न करवाया, जिससे सभी श्रद्धालु भक्तों ने गहन धार्मिक आनंद प्राप्त किया। सभी उपस्थित श्रद्धालुओं ने श्री श्यामलाल जैन एवं परिवार के प्रति हार्दिक अनुमोदना व्यक्त की और उनके धार्मिक उत्साह की सराहना की।

इस अवसर पर शास्त्री डॉ. रुचि जैन ने यह मूल्यवान सुझाव दिया कि जैन परम्परा में छाने हुए पानी के सेवन की परंपरा को अपनाया जाना चाहिए। उनके इस प्रेरक सुझाव को अहिंसा चैरिटेबल सेवा समिति ने सहर्ष स्वीकार करते हुए यह संकल्प लिया और छोटे प्लास्टिक की पानी की बोतलों का उपयोग बंद किया, और इसके स्थान पर छाना हुआ पानी ही प्रदान किया जाएगा। यह निर्णय न केवल जैन परम्पराओं के संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण के प्रति भी समिति की संवेदनशीलता का प्रतीक है। समिति के उपाध्यक्ष सुरेन्द्र जैन ने कहा कि संस्था आगे भी इसी तरह धर्म, सेवा और बताया कि समिति पर्यावरण के समन्वय से समाज में सद्भाव और जागरूकता फैलाने के लिए प्रतिबद्ध है।

