Ahan Shetty: एक इंटेंस रोमांटिक ड्रामा फिल्म में नजर आएंगे अहान शेट्टी

शाद अली के डायरेक्शन में बनेगी फिल्म, जल्द शुरू होगी शूटिंग

Ahan Shetty, (आज समाज), मुंबई: 23 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हुई सनी देओल की बॉर्डर 2 बॉक्स आॅफिस पर खूब धमाल मचा रही है। इस फिल्म में वरुण धवन, अहान शेट्टी और दिलजीत दोसांझ भी अहम किरदार में नजर आए। अनुराग सिंह के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में अहान शेट्टी ने एक नेवी आॅफिसर का किरदार निभाया। बॉर्डर 2 में अपनी एक्टिंग से अहान शेट्टी सबको इंप्रेस करने में कामयाब रहे। इस फिल्म की सक्सेस के बीच अहान शेट्टी ने अब अपने अगले प्रोजेक्ट की तैयारी शुरू कर दी है।

वॉर-एडवेंचर फिल्म करने के बाद अहान शेट्टी एक इंटेंस रोमांटिक ड्रामा फिल्म करने वाले हैं। अहान शेट्टी ने साल 2021 में रिलीज हुई फिल्म तड़प से बॉलीवुड में कदम रखा था। हालांकि, ये फिल्म कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई थी। इसके बाद अहान शेट्टी ने बॉर्डर 2 में गर्दा उड़ा दिया। वहीं, अब अहान रोमांटिक ड्रामा करने वाले हैं, जिसे शाद अली डायरेक्ट करेंगे। इस फिल्म की शूटिंग जल्द ही शुरू हो सकती है।

मार्च-अप्रैल तक शुरू हो सकती है शूटिंग

रिपोर्ट्स के मुताबिक, शाद अली के डायरेक्शन में बनने जा रही अहान शेट्टी की रोमांटिक ड्रामा की शूटिंग इस साल मार्च-अप्रैल तक शुरू होने की उम्मीद है। मीडिया से बातचीत करते हुए अहान शेट्टी ने बताया, इस रोमांटिक फिल्म का अभी टाइटल नहीं डिसाइड हुआ है। ये एक इंटेंस एक्शन लव स्टोरी है, जिसमें मैं तड़प के बाद वापसी कर रहा हूं। मुझे ऐसे इंटेंस किरदार और उनमें मौजूद गहराई पसंद है। एक्टर ने आगे बताया कि उन्हें ऐसे रोल पसंद हैं जो उन्हें आर्टिस्टिक तौर पर चुनौती दें।

शाद और अहान शेट्टी का पहला कोलैबोरेशन

फिलहाल फिल्म पर काम चल रहा है। क्रिएटिव टीम प्लान की गई शूटिंग से पहले स्क्रिप्ट और म्यूजिक दोनों को फाइनल कर रही है। साथ ही, सपोर्टिंग कास्ट और प्रोडक्शन शेड्यूल के बारे में और डिटेल्स अभी कन्फर्म नहीं हुई है।

डायरेक्टर शाद अली के साथ काम करने के अपने एक्सपीरियंस के बारे में अहान शेट्टी ने कहा, शाद सर को पता है कि उन्हें क्या चाहिए। मैं उनके साथ काम करने के लिए एक्साइटेड हूं, क्योंकि हम एक-दूसरे को समझते हैं। मुझे लगता है कि वो मुझसे एक बेहतरीन परफॉर्मेंस निकलवाएंगे। मेरा मानना है कि मुझे अपने डायरेक्टर पर पूरी तरह भरोसा करना चाहिए।

