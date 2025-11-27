Jhajjar News, (आज समाज), झज्जर : हरियाणा के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा झज्जर के लघु सचिवालय में परिवेदना समिति की बैठक लेने पहुंचे। बैठक के उपरान्त उन्होंने मीडिया के सवालों के जवाब देते हुए अजय सिंह चौटाला के जंगल राज और डम्मी मुख्यमंत्री वाले बयान पर कृषि मंत्री का पलटवार किया।

खिलाड़ियों की मौत पर बोले – यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना

उन्होंने कहा राजनीति और खेल का काम टीमवर्क से होता है किसी एक व्यक्ति से नहीं। खेल विभाग की लापरवाही से दो खिलाड़ियों की मौत पर बोले कृषि मंत्री कहा यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। किसानों का एक बार फिर अपनी मांगों को लेकर लामबंद होने पर मंत्री श्याम सिंह राणा बोले कि किसानों को अपनी समस्याओं को लेकर लामबंद होना चाहिए इसमें क्या दिक्कत है।

16 शिकायतें 11 का हुआ समाधान 5 को अगली बैठक के लिए निलंबित रखा

बता दें कि कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा झज्जर के लघु सचिवालय में परिवेदना समिति की बैठक लेने पहुंचे थे। बैठक में पहुंचने पर कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा का जिला प्रशासन के अधिकारियों ने स्वागत किया। बैठक में कृषि मंत्री के सामने रखी गई 16 शिकायतें 11 का हुआ समाधान 5 को अगली बैठक के लिए निलंबित रखा गया।

