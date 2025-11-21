Agriculture Department, (आज समाज), पानीपत : कृषि और किसान कल्याण विभाग, हरियाणा द्वारा शुक्रवार को कीटनाशकों व बीजों की गुणवत्ता जांच के लिए विशेष निरीक्षण अभियान चलाया गया। अभियान के तहत डॉ. राकेश फोरिया, विपणन अधिकारी (मुख्यालय, पंचकुला) ने विभिन्न स्थानों से नमूने लेकर उनकी जांच प्रक्रिया प्रारंभ कराई। उन्होंने बताया कि किसानों तक केवल गुणवत्तापूर्ण कृषि इनपुट पहुँचें, इसके लिए विभाग लगातार निरीक्षण करता रहेगा और किसी भी तरह की गड़बड़ी पाए जाने पर तुरंत सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

इनपुट की खरीद पर अनिवार्य रूप से पक्का बिल उपलब्ध करवाएँ

निरीक्षण के दौरान विषय विशेषज्ञ डॉ. अरविन्द ने डीलरों को निर्देशित किया कि वे अपने स्टॉक रजिस्टर का सही रखरखाव करें और किसानों को किसी भी इनपुट की खरीद पर अनिवार्य रूप से पक्का बिल उपलब्ध करवाएँ। साथ ही डीलरों को अपने लाइसेंस को दुकान पर सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करने के निर्देश भी दिए गए, ताकि उपभोक्ताओं को व्यवसाय की वैधता की जानकारी आसानी से मिल सके।

नियमों का पालन करें, जिससे कृषि क्षेत्र में पारदर्शिता बनी रहे

गुण नियंत्रक डॉ. अंकित दहिया ने बताया कि प्रदेश में नकली या मिलावटी बीज और कीटनाशक बेचने वालों के खिलाफ सरकार कठोर कदम उठा रही है। संशोधित कानून के तहत अब निर्माता और विक्रेता दोनों पर सख्त प्रावधान लागू हैं। उन्होंने सभी डीलरों से अपील की कि वे नियमों का पालन करें, जिससे कृषि क्षेत्र में पारदर्शिता बनी रहे और किसानों को गुणवत्तापूर्ण सेवाएँ उपलब्ध हो सकें।

