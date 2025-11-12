Agriculture and Farmers News : राष्ट्रीय कृषि बाज़ार प्लेटफ़ॉर्म का दायरा बढ़ा नौ नई कृषि वस्तुएँ जोड़ी

Agriculture and Farmers News (आज समाज) : भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने राष्ट्रीय कृषि बाज़ार (ई-नाम) प्लेटफ़ॉर्म का दायरा बढ़ाते हुए नौ नई कृषि वस्तुएँ जोड़ी हैं। इसके साथ ही, अब कुल 247 कृषि उत्पादों का व्यापार ई-नाम के माध्यम से किया जा सकेगा। यह निर्णय किसानों को बेहतर मूल्य प्रदान करने और एक पारदर्शी व्यापारिक वातावरण को बढ़ावा देने के लिए लिया गया है।

डिजिटल ट्रेडिंग प्लेटफ़ॉर्म

राष्ट्रीय कृषि बाज़ार (ई-नाम) एक एकीकृत डिजिटल ट्रेडिंग प्लेटफ़ॉर्म है जो देश भर के मंडियों को एकीकृत करता है। इस पहल के माध्यम से, किसानों को उनकी उपज के लिए प्रतिस्पर्धी और पारदर्शी मूल्य प्राप्त होते हैं। नौ नई वस्तुओं को जोड़कर, सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में एक और ठोस कदम उठाया है।

नई जोड़ी गई वस्तुओं में ग्रीन टी, चाय, सूखी अश्वगंधा की जड़ें, सरसों का तेल, लैवेंडर का तेल, मेंथा का तेल, शुद्ध जैतून का तेल, सूखे लैवेंडर के फूल और टूटे हुए चावल शामिल हैं। विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय (डीएमआई) ने इन वस्तुओं के लिए व्यापार योग्य मानक विकसित किए हैं, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि किसानों को उनकी उपज की वास्तविक गुणवत्ता के अनुरूप मूल्य प्राप्त हों।

उपज का मूल्य उसकी गुणवत्ता के अनुसार

सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि ई-नाम प्लेटफॉर्म पर कारोबार की जाने वाली सभी वस्तुओं पर मानकीकृत ग्रेड और गुणवत्ता मानक लागू हों। इससे यह सुनिश्चित होगा कि किसानों की उपज का मूल्य उसकी गुणवत्ता के अनुसार हो, जिससे बिचौलियों की भूमिका कम होगी और किसानों को सीधा लाभ होगा।

ई-नाम प्लेटफॉर्म किसानों और व्यापारियों के बीच एक विश्वसनीय, पारदर्शी और डिजिटल रूप से संचालित सेतु बन रहा है। यह पहल कृषि क्षेत्र में प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण है।

राष्ट्रीय खरीदारों से जुड़ने का अवसर

पहले, ई-नाम पर 238 कृषि वस्तुओं का व्यापार होता था, लेकिन नौ नई वस्तुओं के जुड़ने से यह संख्या 247 हो गई है। यह प्लेटफ़ॉर्म किसानों को स्थानीय बाज़ारों से आगे बढ़कर राष्ट्रीय खरीदारों से जुड़ने का अवसर देता है, जिससे उन्हें अपनी उपज के बेहतर मूल्य प्राप्त करने में मदद मिलती है।

आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में मज़बूत कदम

ई-नाम पोर्टल (enam.gov.in) अब किसानों के लिए एक व्यापक डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म बन गया है। सरकार का लक्ष्य भविष्य में और अधिक वस्तुओं को इसमें शामिल करना है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि भारत के प्रत्येक किसान को अपनी उपज का उचित मूल्य मिले और उसे व्यापक बाज़ार तक पहुँच मिले। यह कदम भारत की कृषि अर्थव्यवस्था को आधुनिक बनाने और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक मज़बूत कदम होगा।

यह भी पढ़े : Soil Health Card Scheme : कैसे काम करती है यह अनोखी योजना ? आइये जाने फायदे