Agni-Prime Missile: अग्नि-प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण, मारक क्षमता 2,000 किलोमीटर

अपने सभी उद्देश्यों में सफल रहा : डीआरडीओ

Agni-Prime Missile Successful Test, (आज समाज), बालासोर (ओडिशा): रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ ) ने बुधवार रात को ओडिशा के बालासोर में इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज में अग्नि-प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण किया। अधिकारियों के अनुसार देश के लिए यह एक बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने बताया कि यह परीक्षण अपने सभी उद्देश्यों में सफल रहा। इंटरमीडिएट रेंज अग्नि-प्राइम मिसाइल के सफल परीक्षण पर डीआरडीओ, स्ट्रैटेजिक फोर्सेज कमांड (एसएफसी) और सशस्त्र बलों को बधाई।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी साझा की जानकारी

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर इस परीक्षण की जानकारी साझा की है। उन्होंने कहा, इस सफल उड़ान परीक्षण से भारत उन चुनिंदा देशों की सूची में शामिल हो गया है, जिन्होंने चलते हुए रेल नेटवर्क से कैनिस्टर लॉन्च सिस्टम विकसित किया है। यह नई पीढ़ी की मिसाइल 2000 किमी तक की रेंज वाली है और इसमें कई उन्नत विशेषताएं हैं।

रेल-आधारित मोबाइल लॉन्चर से किया परीक्षण

डीआरडीओ अधिकारियों के मुताबिक यह परीक्षण इसलिए भी खास है क्योंकि इसे विशेष रूप से डिजाइन किए गए रेल-आधारित मोबाइल लॉन्चर से किया गया। यह क्षमता अभी कुछ ही देशों के पास है। राजनाथ ने कहा, रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर से किया गया यह पहला प्रक्षेपण रेल नेटवर्क पर बिना किसी शर्त के चलने में सक्षम है, जिससे उपयोगकर्ता को इसे देश भर में आसानी से ले जाने और कम समय में लॉन्च करने की सुविधा मिलती है।

रेल मोबिलिटी में क्रांतिकारी बदलाव

रेल मोबिलिटी में क्रांतिकारी बदलाव यह इस तरह का पहला परीक्षण था, जो रेल पर लगे लॉन्चर वाले स्थिर ट्रेन डिब्बों का उपयोग करके किया गया था। यह सिस्टम देश के रेलवे नेटवर्क में बिना किसी पूर्व प्रतिबंध के स्वतंत्र रूप से चल सकता है, जिससे सशस्त्र बलों को कम समय में और कम दृश्यता में मिसाइल लॉन्च करने की क्षमता मिलती है। रक्षा अधिकारियों ने बताया कि यह देश भर में चलने की क्षमता परिचालन में महत्वपूर्ण लचीलापन जोड़ती है और भारत की डराने की क्षमता को मजबूत करती है।

अग्नि-प्राइम मिसाइल की विशेषताएं

अग्नि-प्राइम एक उन्नत, अगली पीढ़ी की इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। इसमें कई आधुनिक विशेषताएं हैं, जो इसे अग्नि मिसाइल श्रृंखला के पुराने संस्करणों की तुलना में बेहतर सटीकता, विश्वसनीयता और परिचालन लचीलापन प्रदान करती हैं। अधिकारियों ने पुष्टि की कि इस परीक्षण में इस्तेमाल की गई तकनीक भविष्य में अन्य अग्नि-श्रेणी की मिसाइलों पर भी लागू की जा सकती है। अधिकारियों ने बताया कि अग्नि-प्राइम की मारक क्षमता लगभग 2,000 किलोमीटर है।

