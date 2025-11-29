Cyclonic Ditwah Alert, (आज समाज), : चक्रवाती तूफान दित्वाह ने पड़ोसी देश श्रीलंका में खूब कहर बरपाया, तबाही से देश में 56 से ज्यादा लोगों की मौत तो सैंकड़ों लग लापता है वहीं 600 से ज्यादा घर तबाह हो गए। लेकिन अब इस आने वाले दिनों इसका असर भारत में भी दिखाई देने वाला है।

30 नंबवर को इसका असर भारत में भी देखने को मिलेगा

चक्रवाती तूफान दित्वाह का कहर दक्षिण भारत में जमकर देखने को मिल रहा है। जिसको देखते हुए भारत देश के दक्षिणी हिस्से में मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक अब 30 नंबवर को इसका असर भारत में भी देखने को मिलेगा, मौसम विभाग के मुताबिक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, रायलसीमा और केरल में भारी बारिश की संभावना जताई गई है।

सरकारों ने बड़े पैमाने पर तैयारी कर रखी

उल्लेखनीय है कि यह बंगाल की खाड़ी में बनने वाला तीसरा चक्रवात है. इंडियन मेटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट (IMD) ने उत्तरी तमिलनाडु, पुडुचेरी और दक्षिणी आंध्र प्रदेश के तटों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और पुड्डुचेरी में सरकारों ने बड़े पैमाने पर तैयारी कर रखी है। चक्रवाती तूफान के असर से तमिलनाडु, पुड्डुचेरी और आंध्र प्रदेश में भारी बारिश और तेज हवाएं चल रही हैं। वहीं एयर इंडिया ने ट्वीट कर कहा है कि चेन्नई और दक्षिण भारत के कुछ अन्य शहरों के लिए उड़ानों पर असर पड़ सकता है। यात्रियों को एयरपोर्ट जाने से पहले अपनी फ्लाइट स्टेटस जांचने की सलाह दी गई है।

भारी बारिश और 70 किमी प्रति घंटे की तक की हवा का अलर्ट जारी

इसके साथ ही पुड्डुचेरी प्रशासन ने लोगों से घर में ही रहने की अपील की है, वहीँ मछुआरों को समुद्र में न जाने के आदेश दिए गए है। स्कूल-कॉलेज आगामी आदेश तक बंद कर दिए गए हैं। 60 सदस्यीय बचाव दल को मौके पर तैनात किया गया है। तमिलनाडु में भी तेज बारिश, और याना 28 रेस्क्यू टीम तैनात की गई हैं। चेन्नई एयरपोर्ट पर 54 उड़ानें रद्द कर दी गई है। कई ट्रेनों का रूट और समय बदलाव् किया गया है। किसानों ने बताया कि एक लाख एकड़ फसल पानी में डूबी है। वहीं सरकार ने 6000 राहत शिविर तैयार किए गए हैं। आंध्र प्रदेश में 30 नवंबर से 3 दिसंबर तक भारी बारिश और 70 किमी प्रति घंटे की तक की हवाओं का अलर्ट जारी है।

