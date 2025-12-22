Shah Rukh Khan: फिल्म अंधाधुन देखकर शाहरुख खान ने की थी राधिका आप्टे की तारीफ, तुरंत लगा दिया था फोन

एक्ट्रेस ने एक इंटरव्यू के दौरान किया खुलासा

Shah Rukh Khan, (आज समाज), मुंबई: शाहरुख खान ने आॅस्कर 2026 की रेस में जगह बनाने वाली फिल्म होमबाउंड की जमकर तारीफ की थी. इसमें जान्हवी कपूर, ईशान खट्टर और विशाल जेठवा ने लीड रोल निभाया है। ये पहला मौका नहीं है जब शाहरुख फिल्मों की तारीफ करते हुए नजर आए हो। उन्होंने साल 2018 में आई एक ब्लॉकबस्टर फिल्म को देखने के बाद तो उसकी एक्ट्रेस को फोन लगा दिया था। ये खुलासा खुद अब उस एक्ट्रेस ने एक इंटरव्यू के दौरान किया है। ये एक्ट्रेस है राधिका आप्टे।

राधिका डेढ़ दशक से फिल्मी दुनिया का हिस्सा हैं। उन्होंने बॉलीवुड के साथ-साथ साउथ सिनेमा में भी काम किया है। उन्होंने अपने दमदार अभिनय से फैंस का ध्यान खींचा है, जबकि एक बार तो उन्होंने अपनी एक्टिंग से शाहरुख खान जैसे सुपरस्टार का भी दिल जीत लिया था। शाहरुख ने उनकी एक फिल्म देखने बाद उन्हें फोन किया था। हालांकि तब एक्ट्रेस के पास उनका नंबर नहीं था और उन्हें लग रहा था कि उनके साथ प्रैंक हो रहा है।

शाहरुख ने फोन करने के बाद मैसेज भी किया

एक इंटरव्यू में राधिका आप्टे ने बताया कि एक बार वो एक इवेंट के लिए अपनी मैनेजर के साथ मैंगलर में थीं। तभी उनके पास एक मिस्ड कॉल आया और उसी नंबर से बाद में मैसेज भी आया, जिसमें लिखा था कि राधिका मैं शाहरुख खान हूं, प्लीज मुझे कॉल बैक करो। मैसेज देखकर राधिका समझ ही नहीं पाईं कि उनके साथ क्या हो रहा है? उनके पास चाहें शाहरुख का नंबर नहीं था, लेकिन वो नंबर देखकर समझ गईं थीं कि कुछ तो बात है। ऐसे में उन्होंने अपने एजेंट से शाहरुख का नंबर मांगा और उस नंबर को चेक कराया। एजेंट ने उन्हें शाहरुख का नंबर भेजा तो वो ही नंबर निकला।

शाहरुख ने की थी राधिका की तारीफ

राधिका ने बाद में उसी नंबर पर कॉल किया था और शाहरुख से बात की। एक्ट्रेस ने आगे बताया, मैंने शाहरुख खान को फोन किया, तो वो बोले कि मैंने आपकी फिल्म अंधाधुन देखी। इसमें मुझे आपकी एक्टिंग पसंद आई। मैंने यही बोलने के लिए फोन किया था।

फिल्म ने की थी 439 करोड़ रुपए की कमाई

बता दें कि अंधाधुन साल 2018 में रिलीज हुई थी। इसमें राधिका के साथ तब्बू और आयुष्मान खुराना भी लीड रोल में थे। फिल्म को मेकर्स ने सिर्फ 17 करोड़ रुपए के बजट में बनाया था, जबकि इसकी दुनियाभर में कमाई 439 करोड़ रुपये हुई थी।