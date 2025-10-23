Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi: तुलसी के बाद अब ट्रंप संग नजर आईं अनुपमा, वायरल तस्वीर ने मचाया सोशल मीडिया पर बवाल

Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi: एकता कपूर द्वारा निर्मित और स्मृति ईरानी अभिनीत प्रतिष्ठित भारतीय टीवी शो “क्योंकि सास भी कभी बहू थी” (KSBKBT) एक बार फिर सुर्खियों में है—और इस बार, अपने ड्रामा के लिए नहीं, बल्कि एक अविश्वसनीय क्रॉसओवर अफवाह के लिए! रिपोर्ट्स और वायरल सोशल मीडिया पोस्ट्स का दावा है कि बिल गेट्स के बाद अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस शो में नज़र आ सकते हैं। लेकिन क्या यह सच है? आइए जानें।

डोनाल्ड ट्रंप के साथ तुलसी और अनुपमा? वायरल तस्वीर की व्याख्या


डोनाल्ड ट्रंप के बगल में बैठी स्मृति ईरानी (जिन्होंने तुलसी विरानी का किरदार निभाया था) की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। इससे भी ज़्यादा मज़ेदार बात यह है कि एक और प्रतिष्ठित टीवी किरदार “अनुपमा” भी उनके साथ पोज़ देती नज़र आ रही हैं! इस तस्वीर ने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है, और प्रशंसक मज़ाक में पूछ रहे हैं कि क्या “क्योंकि सास भी कभी बहू थी” वैश्विक स्तर पर प्रसारित हो रहा है।

चर्चा के पीछे का सच

इससे पहले कि आप यह मानने लगें कि डोनाल्ड ट्रंप “क्योंकि सास भी कभी बहू थी” के कलाकारों में शामिल हो रहे हैं, सच जान लीजिए – यह वायरल तस्वीर पूरी तरह से फर्जी है। इसे शो के एक प्रशंसक ने एआई का इस्तेमाल करके बनाया है। न तो स्मृति ईरानी और न ही डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसे किसी दृश्य की शूटिंग की है।

यह अफवाह एकता कपूर द्वारा एक टीज़र साझा करने के तुरंत बाद शुरू हुई, जिसमें पुष्टि की गई थी कि बिल गेट्स शो में अतिथि भूमिका में होंगे – जो अपने आप में प्रशंसकों के बीच चर्चा का विषय बन गया।

आधिकारिक पुष्टि नहीं

दिलचस्प बात यह है कि अफवाहें यह भी बताती हैं कि हॉलीवुड सुपरस्टार विल स्मिथ आने वाले एपिसोड में दिखाई दे सकते हैं। हालाँकि अभी तक इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इन मज़ेदार प्रशंसक संपादनों ने निश्चित रूप से टीवी दर्शकों के बीच पुरानी यादों और हँसी की लहर ला दी है।

तो नहीं, तुलसी वास्तव में डोनाल्ड ट्रंप से नहीं मिल रही हैं (कम से कम अभी तक नहीं!)। वायरल हो रही तस्वीर इस बात का एक और उदाहरण है कि एआई के ज़रिए प्रशंसक कितने रचनात्मक और मज़ेदार हो सकते हैं। खैर, क्योंकि सास भी कभी बहू थी के फिर से सुर्खियों में आने के साथ, एक बात तो पक्की है – ड्रामा कभी खत्म नहीं होता, चाहे ऑन-स्क्रीन हो या ऑफ-स्क्रीन!