Share Market Update : तीन दिन की तेजी के बाद शेयर बाजार फ्लैट बंद

By
Harpreet Singh
-
0
68
Share Market Update : तीन दिन की तेजी के बाद शेयर बाजार फ्लैट बंद
Share Market Update : तीन दिन की तेजी के बाद शेयर बाजार फ्लैट बंद

आज सप्ताह का अंतिम कारोबारी दिन, शेयर बाजार पर रहेगा दबाव

Share Market Update (आज समाज), बिजनेस डेस्क : वैश्विक दबाव के चलते गुरुवार को भारतीय शेयर बाजार में तीन दिन की जबरदस्त तेजी का दौर थम गया। गुरुवार को भारतीय शेयर बाजार में सुस्ती दिखाई दी। दिनभर खरीदारों ने ज्यादा उत्साह नहीं दिखाया और दिन का कारोबार समाप्त होने के समय बीएसई सेंसेक्स 12.16 अंक (0.01%) की हल्की बढ़त के साथ 84,478.67 पर बंद हुआ। दिनभर के कारोबार में यह 84,919.43 के उच्च और 84,253.05 के निम्न स्तर तक गया।

एनएसई निफ्टी भी 3.35 अंक (0.01%) बढ़कर 25,879.15 पर बंद हुआ। वैश्विक बाजारों में सुस्त रुख और विदेशी पूंजी की निकासी के बीच निवेशकों ने मुनाफावसूली की, जिससे बेंचमार्क सूचकांक लगभग स्थिर बंद हुए। बीएसई सेंसेक्स 12.16 अंक (0.01%) की हल्की बढ़त के साथ 84,478.67 पर बंद हुआ।

दिनभर के कारोबार में यह 84,919.43 के उच्च और 84,253.05 के निम्न स्तर तक गया। एनएसई निफ्टी भी 3.35 अंक (0.01%) बढ़कर 25,879.15 पर बंद हुआ। सेंसेक्स में एशियन पेंट्स, आईसीआईसीआई बैंक, पावरग्रिड, एलएंडटी, बजाज फिनसर्व, भारती एयरटेल और सन फार्मा जैसे शेयरों में बढ़त रही। वहीं टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाटा स्टील, इंफोसिस और हिंदुस्तान यूनिलीवर दबाव में रहे।

सोना और चांदी फिर से रिकॉर्ड छूने की तरफ अग्रसर

पिछले सप्ताह तक दोनों कीमती धातुओं के दाम में गिरावट का सिलसिला जारी था। इसी गिरावट को देखते हुए लोगों ने तरह-तरह के अनुमान लगाने शुरू कर दिए थे। कुछ लोगों ने तो यहां तक कह दिया था कि सोना अब 80 हजार तक भी जा सकता है लेकिन इस सप्ताह की शुरुआत होते ही इस तरह की अफवाहों पर विराम लग गया और सोने व चांदी ने दोबारा से मजबूती पकड़ ली।

सोमवार से शुरू हुआ सोना और चांदी की कीमतों में दौर गुरुवार तक जारी रहा और मात्र तीन दिन में ही सोना 6300 रुपए प्रति दस ग्राम तक मजबूत हो गया। वहीं चांदी की चमक भी लगातार जारी है और गुरुवार को एक ही दिन में यह 7700 रुपए प्रति किलो तक मजबूत हो गई।

दिल्ली सर्राफा बाजार में इस तरह रही कीमत

मजबूत वैश्विक संकेतों और कमजोर डॉलर के चलते दिल्ली में गुरुवार को सोने की कीमत 3,000 रुपए बढ़कर 1,30,900 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गई। अखिल भारतीय सर्राफा संघ ने इसकी पुष्टि की है। व्यापारियों ने कहा कि अमेरिकी सरकार के बंद होने की समाप्ति से भी सुरक्षित निवेश की अपील को बल मिला है। वहीं गुरुवार को चांदी की कीमत 7,700 रुपए बढ़कर 1,69,000 रुपए प्रति किलोग्राम (सभी करों सहित) हो गई। बुधवार को यह सफेद धातु 5,540 रुपए बढ़कर 1,61,300 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी।

ये भी पढ़ें : Business News Hindi : भारतीय अर्थव्यवस्था का मुश्किल दौर खत्म हुआ : रिपोर्ट