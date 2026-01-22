Tere Ishk Mein: थिएटर के बाद अब ओटीटी पर धमाल मचाने को तैयार तेरे इश्क में

जानें कब और कहां देख सकते हैं

Tere Ishk Mein, (आज समाज), मुंबई: धनुष और कृति सेनन की फिल्म तेरे इश्क में सिनेमाघरों में 28 नवंबर 2025 को रिलीज हुई थी। ये फिल्म आनंद एल राय के निर्देशन में बनी है। बॉक्स आॅफिस पर भी ये फिल्म अच्छा प्रदर्शन कर चुकी है। अब ये फिल्म ओटीटी पर रिलीज होने जा रही है। नेटफ्लिक्स ने अब फिल्म तेरे इश्क में की ओटीटी रिलीज डेट की अनाउंसमेंट कर दी है। इसमें धनुष और कृति सेनन लीड रोल में हैं। इसका डिजिटल प्रीमियर नेटफ्लिक्स पर 23 जनवरी 2026 को होगा। इसे अलग-अलग भाषाओं में रिलीज किया जाएगा।

तमिल और तेलुगु में भी रिलीज की जाएगी फिल्म

शुरूआत में नेटफ्लिक्स ने इस फिल्म को सिर्फ हिंदी भाषा में रिलीज करने के बारे में जानकारी दी थी, लेकिन बाद में बताया गया तेरे इश्क में हिंदी के साथ-साथ तमिल और तेलुगु में रिलीज की जाएगी। इस फिल्म की ओटीटी रिलीज डेट आने के बाद उन दर्शकों को भी ये फिल्म देखने का मौका मिलेगा, जिन्होंने इसे सिनेमाघरों में मिस किया था या फिर दोबारा इसे देखना चाहते हैं। बॉक्स आॅफिस पर इसका अच्छा प्रदर्शन रहा। इस फिल्म ने वर्ल्डवाइड 161.96 करोड़ रुपये की कमाई की थी।

एक म्यूजिकल रोमांटिक ड्रामा फिल्म

फिल्म में धनुष, शंकर गुरुक्कल का किरदार निभा रहे हैं, जो एक कॉलेज स्टूडेंट है। कृति सेनन मुक्ति बेनीवाल के रोल में हैं। ये एक म्यूजिकल रोमांटिक ड्रामा फिल्म है। इस फिल्म में शंकर औक मुक्ति के प्यार और जुनून की कहानी है।

तेरे इश्क में फिल्म कलर येलो प्रोडक्शंस और टी-सीरीज फिल्म्स के बैनर तले बनी है, जिसे आनंद एल। राय, हिमांशु शर्मा, भूषण कुमार और कृष्ण कुमार ने मिलकर प्रोड्यूस किया है। ओटीटी रिलीज डेट अनाउंस करते हुए मेकर्स ने कैप्शन में लिखा आ रहा है वो इश्क जो दिल जोड़ भी दे और तोड़ भी दे। देखिये तेरे इश्क में नेटफ्लिक्स पर।