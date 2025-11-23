PM Modi, (आज समाज), जोहान्सबर्ग : देश के प्रधानमंत्री ने दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में जी-20 देशों के सम्मेलन के बाद रविवार को IBSA लीडर्स समिट में शिरकत की। इस समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल इनोवेशन एलायंस का प्रस्ताव भी रखा और इसके साथ हो उन्होंने संयुक्त राष्ट्र सुरा परिषद (UNSC) में सुधारों पर भी जोर दिया। बता दें कि दक्षिण अफ्रीका का दौरा पूरा करने के बाद पीएम मोदी जोहान्सबर्ग से भारत के लिए रवाना हो चुके हैं।

विश्व के कई बड़े नेताओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद मोदी की बैठकें सफल रहीं

IBSA लीडर्स समिट को लेकर पीएम ने कहा कि जोहान्सबर्ग में G20 समिट के दौरान, ब्राज़ील के प्रेसिडेंट लूला, साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट रामफोसा और मैंने IBSA के लीडर्स की मीटिंग की। यह एक ऐसा फोरम है जो ग्लोबल साउथ की आवाज़ और उम्मीदों को मज़बूत करने के हमारे पक्के इरादे को दिखाता है। IBSA कोई आम ग्रुप नहीं है। यह एक ज़रूरी प्लेटफॉर्म है जो तीन कॉन्टिनेंट्स, तीन बड़ी डेमोक्रेटिक ताकतों और तीन बड़ी इकॉनमी को जोड़ता है। वहीं विदेश मंत्रालय के अनुसार विश्व के कई बड़े नेताओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद मोदी की बैठकें सफल रहीं।

फैसले लेने की अंतिम जिम्मेदारी हमेशा इंसानों के पास ही रहनी चाहिए

समिट में AI पर बोलते हुए कहा कि सबसे जरूरी बात यह है कि AI को मानव क्षमताओं को बढ़ावा देना चाहिए, परन्तु फैसले लेने की अंतिम जिम्मेदारी हमेशा इंसानों के पास ही रहनी चाहिए। पीएम मोदी ने कहा कि एआई के इस युग में हमें अपने दृष्टिकोण को आज की नौकरियों से बदलकर तेजी से कल की क्षमताओं की ओर ले जाना चाहिए। उन्होंने उम्मीद जताई कि आगामी कुछ वर्षों में G-20 प्रतिभा गतिशीलता के लिए एक वैश्विक ढांचा विकसित करने में सफल रहेगा।

यह सुनिश्चित करना पड़ेगा कि एआई का उपयोग वैश्विक भलाई के लिए हो

एआई का दुरुपयोग रोकने के लिए एक वैश्विक समझौते का आह्वान करते पीएम मोदी ने कहा, हम सभी को यह सुनिश्चित करना पड़ेगा कि एआई का उपयोग वैश्विक भलाई के लिए हो, ताकि इसका दुरुपयोग रोका जाए। मोदी ने पारदर्शिता और डीप फेक, अपराध तथा आतंकवादी गतिविधियों में एआई के इस्तेमाल पर सख्त प्रतिबंध जैसे पहलुओं को भी आवश्यक बताया। प्रधानमंत्री मोदी ने सुरक्षित, विश्वसनीय और मानव-केंद्रित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) को भी जरूरी बताया।

एआई प्रभाव शिखर सम्मेलन में आईबीएसए नेताओं को आमंत्रित किया

सुरक्षित एआई तकनीक के विकास में योगदान का आह्वान करते हुए पीएम मोदी ने कहा, इब्बा का त्रिपक्षीय मंच एक-दूसरे के विकास के पूरक और सतत विकास का एक उदाहरण बन सकता है। उन्होंने अगले वर्ष भारत में आयोजित होने वाले एआई प्रभाव शिखर सम्मेलन में आईबीएसए नेताओं को आमंत्रित किया। पीएम मोदी ने डिजिटल नवाचार गठबंधन की स्थापना का प्रस्ताव भी रखा।

ये भी पढ़ें: Wing Commander Namnash Syal का सैन्य सम्मान एक साथ किया अंतिम संस्कार, पत्नी अफशां भी विंग कमांडर आखों से झलक रहा था गर्व और गम