सुरक्षा की दृष्टि से चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात

भीड़भाड़ वाले सार्वजनिक स्थानों, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, धार्मिक स्थल इत्यादी स्थानों पर विशेष निगरानी रखी जा रही

Aaj Samaaj (आज समाज) Delhi Blast : दिल्ली में हुई घटना के बाद सुरक्षा के मद्देनज़र हरियाणा के हर जिले में पुलिस प्रशासन हाई अलर्ट पर है। प्रदेशभर में सुरक्षा, कानून एवं व्यवस्था व शांति की दृष्टि से इंटर स्टेट सहित विभिन्न मार्गो पर नाकाबंदी कर गुजरने वाले सदिंग्ध व्यक्तियों व वाहनों को चेक किया जा रहा है। कड़ी सुरक्षा को लेकर पुलिस के द्वारा संदिग्धों पर नजर रखी जा रही है। वहीं हरियाणा के DGP OP सिंह ने कहा हरियाणा में पूरे तरीके से हाई अलर्ट जारी किया हुआ है। दिल्ली की तमाम एजेंसियों के साथ हम संपर्क में हैं और लगातार सर्च ऑपरेशन चल रहा है। फरीदाबाद में दिवाली की पटाखे पकड़े गए हैं।

हरियाणा में स्थिति पूरी तरह शांतिपूर्ण

ये कोई विस्फोटक की बरामदगी नहीं है। हरियाणा में स्थिति पूरी तरह शांतिपूर्ण है। एजेंसियां हाई अलर्ट पर है। अफ़वाह ना फैलायें, ना इसपर विश्वास करें।वहीं पानीपत एसपी भूपेंद्र सिंह आईपीएस के मार्गदर्शन में पानीपत जिला में सुरक्षा व्यवस्था को अलर्ट किया गया है। पुलिस अधीक्षक भूपेंद्र सिंह IPS ने बताया सभी थाना प्रबंधकों को अपने-2 क्षेत्र में भीड़भाड़ वाले क्षेत्र में गश्त व बढाने व असामाजिक तत्वों पर निगरानी रखने के निर्देश दिए गए है। सभी थाना व क्राइम युनिट द्वारा बाजार, होटल, धर्मशालाओं, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, गेस्ट हाउस इत्यादि को बारीकी से चेक किया जा रहा है। सभी को निर्देशित किया गया कि अगर कोई संदिग्ध पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही अमल में लाई जाए।

आमजन भी सतर्कता के साथ अपनी जिम्मेदारी निभाएं

एसपी भूपेंद्र सिंह IPS ने कहा कि आपकी एक सूचना बड़ी घटना को रोक सकती है। उन्होंने आमजन से अपील की कि यदि किसी संदिग्ध व्यक्ति का बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, बाजार, होटल, ढाबा, धर्मशाला या गेस्ट हाउस में ठहरने का पता चलता है, तो इसकी सूचना नजदीकी पुलिस स्टेशन/चौकी या पुलिस कंट्रोल रूम को तुरंत दें। कोई भी लावारिस वस्तु दिखाई दे तो उसे न छुए, क्योंकि उसमे कोई विस्फोटक पदार्थ भी हो सकता है। ऐसी स्थिति में तुरंत पुलिस को सूचित करें ताकि समय रहते किसी अप्रिय घटना को रोका जा सके। आसपास कोई भी असामाजिक तत्व, संदिग्ध व्यक्ति या वाहन दिखाई दे या किसी भी आपातकालीन स्थिति में तुरंत संबंधित थाना या डायल 112 पर सूचना दें। सूचना देने वाले का नाम भी गुप्त रखा जाएगा। गलत अफवाहों पर ध्यान न दें।

