Online Fraud : फेसबुक पर विज्ञापन देख मिलाया फोन, लगा एक लाख 85 हजार का चूना

Jind News(आज समाज नेटवर्क) जींद। साइबर ठगों द्वारा फेसबुक पर विज्ञापन देख एक व्यक्ति को एक लाख 85 हजार का चूना लगाने पर साइबर थाना पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

पुलिस ने सतीश की शिकायत पर अज्ञात लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी

गांव की सतीश ने पुलिस को दी शिकायत में कहा है कि गत एक जून को उसने फेसबुक पर मोबाइल टावर का एक विज्ञापन देखा था। जब उसने उसे विज्ञापन में दिए गए नंबर पर संपर्क किया तो एक महिला ने फोन उठाया और उसने स्वयं का नाम पूजा शर्मा बताते हुए टावर लगवाने की बात की।

उसने फाइल चार्ज के 1800 रुपए लिए। इसके बाद उसने कहा कि मोबाइल टावर के 25 लाख रुपये उसके खाते में आएंगे उसके चार्ज के रूप में उसने 33330 रुपये मांगे। जो उसने दे दिए। इसके बाद भी उनके पैसों की मांग लगातार चलती रही और उसने इस दौरान कुल एक लाख 84 हजार 980 रुपये उन्हें दिए। जब उनकी पैसों की और मांग आई तो उसे समझ आया कि उसके साथ साइबर ठगी का अहसास हुआ। पुलिस ने सतीश की शिकायत पर अज्ञात लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

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