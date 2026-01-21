Ind vs NZ 1st T20 : गिल के बाद अब सूर्य की ‘अग्नि परीक्षा’

आज से न्यूजीलैंड के बीच पांच टी-20 मैच की सीरीज आज से होगी शुरू, नागपुर के विदर्भ क्रिकेट संघ स्टेडियम में शाम सात बजे से खेला जाएगा मैच

Ind vs NZ 1st T20 (आज समाज), खेल डेस्क : टी-20 विश्व कप से पहले भारत और न्यूजीलैंड को तैयारी करने का बड़ा व अंतिम अवसर आज से मिलेगा। दोनों देशों की टीमें पांच टी-20 मैचों की सीरीज का आगाज करेंगी। ज्ञात रहे पहला टी-20 मैच नागपुर के विदर्भ क्रिकेट संघ स्टेडियम में शाम साढ़े सात बजे से खेला जाएगा। भारतीय टीम सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में मैदान पर उतरेगी। भारतीय टीम मौजूदा टी-20 विश्व चैंपियन है और उसे अपने ही घर में अपने खिताब को बचाना है। वहीं यदि इस सीरीज की बात करें तो न्यूजीलैंड का पलड़ा थोड़ा भारी दिखाई दे रहा है। न्यूजीलैंड की टीम जबरदस्त फार्म में है और उसने भारत को पहली बार उसके मैदानों पर एक दिवसीय सीरीज में मात दी है।

लय हासिल करना चाहेगी टीम इंडिया

विश्व कप शुरू होने से पहले टीम इंडिया की कोशिश पूरी तरह से लय हासिल करना होगा। टीम प्रबंधन इस सीरीज में सभी पांच मैचों में उन सभी खिलाड़ियों को मौका देंगे जो विश्व कप खेलेंगे। भारतीय टीम कप्तान सूर्य कुमार यादव जो खुद फॉर्म हासिल करने की कोशिश में होंगे। सूर्य कुमार ने 2024 में टी20 टीम की कप्तानी संभाली थी जिसके बाद भारत का प्रदर्शन अच्छा रहा है और उसकी जीत का प्रतिशत 72 प्रतिशत से अधिक रहा है। इससे कप्तान के बल्लेबाजी में निराशाजनक प्रदर्शन पर ज्यादा गौर नहीं किया गया लेकिन अब ऐसा नहीं है।

सूर्य कुमार की कप्तानी में भारत का रिकॉर्ड

भारतीय टीम पर हालांकि विश्व कप में अपने खिताब का बचाव करने और घरेलू धरती पर खेलने का दबाव होगा और सूर्यकुमार न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज से पहले इन बातों पर जरूर गौर कर रहे होंगे। न्यूजीलैंड की टीम काफी मजबूत है और उसने पिछले एक साल में कई उपलब्धियां हासिल की है जिसमें भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज में क्लीन स्वीप करना और वनडे सीरीज जीतना भी शामिल है। भारतीय धरती पर पहली बार द्विपक्षीय वनडे सीरीज जीतने से निश्चित तौर पर उसके खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ा होगा। लेकिन जब टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों की बात आती है तो सूर्यकुमार की कप्तानी में भारत एक अलग ही टीम साबित हुई है, जिसने पिछले 25 में से 18 मैच जीते हैं।