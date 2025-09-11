Ghibli के बाद आया Nano Banana Trend, AI से बनाएं अपनी 3D मिनी फिगरिन

Nano Banana Trend, (आज समाज), नई दिल्ली: इंटरनेट हमें हैरान करने का एक अलग ही अंदाज़ रखता है। कोई नहीं जानता कि आगे क्या वायरल हो जाएगा। कुछ समय पहले ही, घिबली-शैली की तस्वीरें दुनिया भर में सनसनी बन गई थीं और अब, एक नया ट्रेंड इंस्टाग्राम और ट्विटर पर छा गया है। छोटी, चमकदार, कार्टून जैसी 3D फिगरिन्स जो किसी संग्रहणीय वस्तु की दुकान से निकली हुई लगती हैं।

ये मनमोहक फिगरिन्स Google के नए AI टूल, Gemini 2.5 Flash Image का उपयोग करके बनाई जा रही हैं, और ऑनलाइन समुदाय ने इन्हें एक मज़ेदार उपनाम दिया है। “नैनो बनाना।” पालतू जानवरों से लेकर पसंदीदा हस्तियों और यहाँ तक कि राजनेताओं तक, सभी को इन पॉकेट-साइज़ 3D फिगरिन्स में बदला जा रहा है, और सोशल मीडिया पर इनकी भरमार है।

“Nano Bananas” क्यों वायरल हुआ?

यह ट्रेंड दो कारणों से लोकप्रिय हुआ। इसे बनाना बेहद आसान है, और इसके परिणाम अद्भुत दिखते हैं। सिर्फ़ एक तस्वीर या प्रॉम्प्ट के साथ, Gemini 2.5 Flash Image कुछ ही सेकंड में स्टूडियो-क्वालिटी की 3D मूर्तियाँ तैयार कर देता है बिल्कुल मुफ़्त। ये छोटे मॉडल इतने वास्तविक और संग्रहणीय लगते हैं कि उपयोगकर्ता इनके दीवाने हो जाते हैं।

अपना खुद का “Nano Banana” 3D मॉडल कैसे बनाएँ

क्या आप इसे खुद आज़माना चाहते हैं? यहाँ सरल चरण-दर-चरण प्रक्रिया दी गई है:

Google AI स्टूडियो या Gemini ऐप/वेबसाइट पर जाएँ।

अपना तरीका चुनें—एक तस्वीर अपलोड करें, एक टेक्स्ट प्रॉम्प्ट डालें, या दोनों को मिलाएँ।

Google के आधिकारिक नमूना प्रॉम्प्ट का उपयोग करें।

“Create a 1/7 scale professional sculpture of the characters in the picture, in a realistic style, in a real environment. The sculpture is placed on a computer desk with a transparent acrylic base. On the screen, the 3D modeling process of the sculpture will appear, and next to it, a toy packaging box designed like a high-quality collectible figurine will appear.”

जेनरेट पर क्लिक करें और आपकी मूर्ति तैयार हो जाएगी।

अगर नतीजा बिलकुल सही न हो, तो बस अपने प्रॉम्प्ट में थोड़ा बदलाव करें और दोबारा कोशिश करें।