सेंसेक्स में 153 व निफ्टी में 62.15 अंक की गिरावट

Share Market Update (आज समाज), बिजनेस डेस्क : ग्लोबल बाजारों के उलट भारतीय शेयर बाजार में बुधवार को गिरावट का दौर रहा। पूरा दिन भारतीय शेयर बाजार दबाव में काम करता रहा और अंत में सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही गिरावट के साथ बंद हुए। ज्ञात रहे कि पिछले सप्ताह गुरुवार से लेकर मंगलवार तक शेयर बाजार में लगातार तेजी दर्ज की गई थी। उससे पहले भी लगातार आठ कारोबारी दिन तक शेयर बाजार लगातार गिरावट में काम करता रहा।

दिन का कारोबारी समय समाप्त होने पर 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 153.09 अंक या 0.19 प्रतिशत की गिरावट के साथ 81,773.66 पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान यह 611.66 अंक के उतार-चढ़ाव के साथ 82,257.74 के उच्च स्तर और 81,646.08 के निम्न स्तर तक गया। वहीं 50 शेयरों वाला एनएसई निफ्टी 62.15 अंक या 0.25 प्रतिशत गिरकर 25,046.15 पर आ गया। रुपये में सीमित दायरे में कारोबार हुआ और यह अमेरिकी डॉलर के मुकाबले तीन पैसे की गिरावट के साथ 88.80 (अनंतिम) पर बंद हुआ।

इस तरह रहा प्रमुख कंपनियों का हाल

सेंसेक्स की कंपनियों में टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, अल्ट्राटेक सीमेंट, ट्रेंट, सन फार्मा, पावर ग्रिड और रिलायंस इंडस्ट्रीज प्रमुख रूप से पिछड़ने वाले शेयर रहे। वहीं टाइटन, इंफोसिस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, एचसीएल टेक और टेक महिंद्रा सबसे ज्यादा लाभ में रहे।

सोने और चांदी में तेजी का दौर जारी

भारतीय सर्राफा बाजार में दोनों कीमती धातुओं में तेजी का दौर जारी है। बुधवार को दिल्ली सर्राफा बाजार में एक बार फिर से सोने की कीमत 2,600 रुपए की तेजी के साथ 1,26,600 रुपये प्रति 10 ग्राम के नए सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया। 99.5 प्रतिशत शुद्धता वाली पीली धातु 2,600 रुपए बढ़कर 1,26,000 रुपए प्रति 10 ग्राम सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गई। वहीं चांदी की कीमत 3,000 रुपए बढ़कर 1,57,000 रुपए प्रति किलोग्राम (सभी करों सहित) के रिकॉर्ड स्तर के करीब पहुंच गई। अखिल भारतीय सर्राफा संघ ने इसकी पुष्टि की है। पिछले तीन दिनों में सोने में 6,000 रुपए की वृद्धि हुई है, क्योंकि वैश्विक स्तर पर जोखिम से बचने की प्रवृत्ति ने निवेशकों को सुरक्षित निवेश की ओर आकर्षित किया है।