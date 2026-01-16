The 50 Reality Shows: बिग बॉस के बाद अब ‘The 50’ में शेर की दहाड़, पहले कंटेस्टेंट बने करण पटेल

The 50 Reality Shows: बिग बॉस 19 के ग्रैंड फिनाले के बाद से, भारत का सबसे बड़ा रियलिटी शो ‘द 50’ सुर्खियों में बना हुआ है। प्रोमो से लेकर लीक तक, शो को लेकर हर दिन चर्चा बढ़ रही है।

अब, मेकर्स ने करण पटेल को द 50 के पहले कन्फर्म कंटेस्टेंट के तौर पर अनाउंस करके अपना पहला दमदार कदम उठाया है। इस बड़े खुलासे ने तुरंत फैंस के बीच एक्साइटमेंट बढ़ा दिया है, जिससे शो का इंतजार और भी बढ़ गया है।

करण पटेल सबके फेवरेट क्यों हैं?

करण पटेल सिर्फ एक पॉपुलर टेलीविजन स्टार ही नहीं हैं, बल्कि अपनी दमदार पर्सनैलिटी और निडर रवैये के लिए भी जाने जाते हैं। सालों से, उन्होंने अपनी बात खुलकर कहने और कभी पीछे न हटने की पहचान बनाई है।

चाहे फिक्शन शो हों या रियलिटी टीवी, करण का बोल्ड नेचर और दमदार मौजूदगी उन्हें फैंस का फेवरेट बनाती है। और अब, द 50 के साथ, दर्शक उन्हें एक बिल्कुल नए, कॉम्पिटिटिव अवतार में देखने के लिए पूरी तरह तैयार हैं।

करण पटेल ने द 50 के लिए हाँ क्यों कहा?

अपनी भागीदारी कन्फर्म करते हुए, करण ने अपनी एक्साइटमेंट शेयर की और यह भी बताया कि वह शो का हिस्सा बनने के लिए क्यों राजी हुए। उन्होंने कहा, “दोस्तों और परिवार से दूर, एक महीने तक घर के अंदर बंद रहना, यह कुछ ऐसा था जिसकी मैंने अपने लिए कभी कल्पना नहीं की थी।

लेकिन जैसे ही मैंने इस शो का कॉन्सेप्ट सुना, मुझे पता चल गया कि मुझे इसका हिस्सा बनना है।” उन्होंने आगे कहा कि द 50 का थ्रिल, स्ट्रेटेजी और पागलपन उन्हें सबसे ज़्यादा एक्साइट करता है।

दूसरे कंटेस्टेंट्स से मिलने के लिए एक्साइटेड

कॉम्पिटिशन के बारे में बात करते हुए, करण ने कहा, “द 50 मुझे थ्रिल करता है। गेम्स, राइवलरी और इसके साथ आने वाला पागलपन बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। मैं दूसरे कंटेस्टेंट्स से मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ, और मुझे उम्मीद है कि कुछ जाने-पहचाने चेहरे भी देखने को मिलेंगे। मैं अपना बेस्ट दूँगा।”

उन्होंने अपना यह विश्वास भी शेयर किया कि एंटरटेनमेंट ज़िम्मेदारी के साथ आना चाहिए, और यही वजह है कि द 50 का गेम-बेस्ड फॉर्मेट उन्हें आकर्षित किया। करण के लिए, यह शो पूरी तरह से मज़े, पॉजिटिविटी और हेल्दी कॉम्पिटिशन के बारे में है। ‘एक शेर ने दूसरे को बुलाया है…’ करण का पावरफुल पोस्ट

पहले कन्फर्म कंटेस्टेंट होने की खबर शेयर करते हुए, करण ने The 50 के इनविटेशन कार्ड के साथ तस्वीरें पोस्ट कीं। कैप्शन में उन्होंने लिखा, “एक शेर ने दूसरे को बुलाया है… एक्साइटमेंट और सवाल दोनों…” यह पावरफुल लाइन पहले ही वायरल हो चुकी है, और फैंस अब बेसब्री से यह देखने का इंतजार कर रहे हैं कि दूसरे कंटेस्टेंट कौन होंगे।

The 50 कब प्रीमियर होगा?

The 50, 1 फरवरी, 2026 को कलर्स टीवी और जियो हॉटस्टार पर प्रीमियर होने के लिए पूरी तरह तैयार है। यह शो रियलिटी टीवी के अनुभव को फिर से परिभाषित करने का वादा करता है, जहाँ अलग-अलग पर्सनैलिटी वाले लोग स्ट्रेटेजी, प्लानिंग और ज़बरदस्त कॉम्पिटिशन से भरे माइंड गेम में टकराएंगे। करण पटेल के पहले कन्फर्म कंटेस्टेंट होने के साथ, The 50 से उम्मीदें आसमान छू रही हैं। अब सभी की निगाहें मेकर्स पर हैं कि वे बाकी स्टार-स्टडेड लाइनअप का खुलासा करें।

