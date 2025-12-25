Shahrukh Khan And Rajinikanth: 14 साल बाद फिर पर्दे पर दिखेगी शाहरुख खान और रजनीकांत की जोड़ी

रा वन में रजनीकांत ने किया था कैमियो 
Shahrukh Khan And Rajinikanth, (आज समाज), मुंबई: 14 साल के बाद एक बार फिर रजनीकांत और शाहरुख खान एक साथ बड़े पर्दे पर स्क्रीन स्पेस शेयर करते हुए नजर आएंगे। किस फिल्म में इन दो सुपरस्टार्स की जोड़ी बनने वाली है, ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि बातों ही बातों में मिथुन चक्रवर्ती ने बता दिया है।

काफी समय से ये खबर आ रही थी कि शाहरुख खान और रजनीकांत साथ में एक फिल्म करने वाले हैं, लेकिन वह कौन सी फिल्म होगी इसका अंदाजा फैंस को नहीं था। हालांकि, अब अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती ने एसआईटीआई सिनेमा से खास बातचीत में अपनी फिल्म जेलर 2 को लेकर बात की है, जिसके मुख्य अभिनेता रजनीकांत हैं।

थलाइवा की मोस्ट अवेटेड फिल्म

इस बातचीत में मिथुन चक्रवर्ती ने जेलर 2 के को-स्टार्स का नाम मेंशन करते हुए बताया कि मूवी में मोहनलाल, शाहरुख खान, राम्या कृष्णन, शिवकुमार होंगे। मिथुन चक्रवर्ती के इस बयान को मेकर्स जेलर 2 में शाह रुख खान की एंट्री कन्फर्म ही मान रहे हैं।

जेलर 2 में होगा शाहरुख खान का कैमियो

रिपोर्ट्स की मानें तो, रजनीकांत की जेलर 2 में शाहरुख खान का फुल फ्लेज किरदार तो नहीं है, लेकिन इसमें उनका एक अच्छा खासा कैमियो होने वाला है। आपको बता दें कि इससे पहले शाह रुख खान 2011 में रिलीज हुई साई-फाई फिल्म रा वन में रजनीकांत ने कैमियो किया था।

किंग की शूटिंग में व्यस्त हैं शाहरुख खान

वह रा वन में चिट्टी के किरदार में ही नजर आए थे, जो एक रोबोट था। हालांकि, उस फिल्म के बाद दोनों सुपरस्टार्स को कभी भी साथ में नहीं देखा गया। 14 साल बाद जेलर के सीक्वल में साथ देखना फैंस के लिए किसी ट्रीट से कम नहीं है। शाहरुख खान की फिल्मों की बात करें तो वह इस वक्त किंग की शूटिंग में व्यस्त हैं।