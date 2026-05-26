Divyanka Baby Bump: 10 साल बाद गूंजेगी किलकारी, मैटरनिटी शूट में बेबी बंप फ्लॉन्ट करती दिखीं एक्ट्रेस

Divyanka Baby Bump: पॉपुलर टेलीविज़न एक्ट्रेस दिव्यांका त्रिपाठी ज़िंदगी के एक खूबसूरत नए फेज़ में जाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। 41 साल की उम्र में, एक्ट्रेस कथित तौर पर पति विवेक दहिया के साथ अपने पहले बच्चे की उम्मीद कर रही हैं, और फैंस इस कपल के लिए बहुत खुश हैं।

अपने बच्चे का स्वागत करने से पहले, दिव्यांका ने फैंस को एक ड्रीमी मैटरनिटी फोटोशूट दिखाया जो अब सोशल मीडिया पर छा गया है। एक्ट्रेस ने अपनी प्रेग्नेंसी ग्लो और मां बनने की इमोशनल जर्नी की झलक दिखाते हुए, शानदार तस्वीरों की एक सीरीज़ शेयर की।

दिव्यांका के ग्लैमरस मैटरनिटी लुक ने सबका ध्यान खींचा

स्पेशल शूट के लिए, दिव्यांका त्रिपाठी एक एलिगेंट व्हाइट फ्लोई गाउन में बिल्कुल रेडिएंट लग रही थीं। उन्होंने अपने मेकअप को सॉफ्ट और फ्रेश रखा, जिसमें गुलाबी गाल, न्यूड ग्लॉसी होंठ और हल्का मस्कारा था, जो उनकी ग्लोइंग स्किन को पूरी तरह से कॉम्प्लिमेंट कर रहा था।

एक्ट्रेस ने अपने बीच से खुले बालों को सॉफ्ट कर्ल में स्टाइल किया, जिससे उनके ओवरऑल लुक में ग्रेस और चार्म आ गया। गर्व के साथ अपना बेबी बंप दिखाते हुए, दिव्यांका दिल को छू लेने वाली तस्वीरों में पहले से कहीं ज़्यादा खुश लग रही थीं।

विवेक दहिया के रोमांटिक पलों ने फैंस का दिल पिघला दिया

विवेक दहिया भी मैटरनिटी शूट के दौरान अपनी पत्नी के साथ शामिल हुए और रोमांटिक तस्वीरों के लिए पोज़ देते हुए प्यार से उनका बेबी बंप पकड़े हुए दिखे। कपल के बीच की प्यारी केमिस्ट्री ने तुरंत फैंस का दिल जीत लिया।

कई तस्वीरों में, कपल को खुशी से मुस्कुराते हुए देखा जा सकता है क्योंकि वे अपने परिवार के नए सदस्य का स्वागत करने की तैयारी कर रहे हैं।

इमोशनल कैप्शन ने फैंस को छू लिया

खूबसूरत पलों को ऑनलाइन शेयर करते हुए, दिव्यांका ने एक इमोशनल नोट लिखा जिसने सभी के दिलों को छू लिया। उन्होंने बताया कि एक-दूसरे का घर होने से लेकर किसी और का घर बनने तक का उनका सफर कितना खास लगता है।

एक्ट्रेस ने माना कि हालांकि उन्हें नहीं पता कि आगे का सफर कैसा होगा, लेकिन उन्हें यकीन है कि यह उनकी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत चैप्टर होगा।

फैंस ने कपल पर प्यार लुटाया

दिव्यांका त्रिपाठी और विवेक दहिया ने 2016 में शादी की थी, और लगभग एक दशक साथ रहने के बाद, यह कपल अब अपने पहले बच्चे का स्वागत करने के लिए तैयार है।

जैसे ही तस्वीरें ऑनलाइन सामने आईं, फैंस ने कमेंट सेक्शन में जल्द ही माता-पिता बनने वाले इस जोड़े के लिए बधाई संदेशों और दिल से शुभकामनाओं की बाढ़ ला दी।