Asia Cup 2025 Live Score : एशिया कप में अफगानिस्तान की शानदार शुरुआत

टूर्नामेंट के पहले मैच में हॉन्कॉन्ग को 94 रन से दी मात

Asia Cup 2025 Live Score (आज समाज), खेल डेस्क : एशिया कप 2025 के शुरुआती मैच में अफगानिस्तान ने हॉन्गकॉन्ग को आसानी से 84 रन से हरा दिया और इस तरह एशिया कप में अपने अभियान की विजयी शुरुआत की। टूर्नामेंट का दूसरा मैच आज भारत और यूएई के बीच खेला जाएगा। कल रात्रि खेले गए मैच में अफगानिस्तान के कप्तान राशिद खान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया।

अफगानिस्तान के लिए सेदिकुल्लाह अटल और रहमानुल्लाह गुरबाज ने पारी की शुरूआत की, लेकिन यह सलामी जोड़ी बड़ी साझेदारी नहीं कर सकी। अफगानिस्तान की शुरूआत अच्छी नहीं रही और उसने 26 रन के स्कोर पर दो विकेट गंवा दिए। अफगानिस्तान को रहमानुल्लाह गुरबाज के रूप में पहला झटका लगा जो पांच गेंदों पर एक छक्के की मदद से आठ रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद इब्राबिम जादरान भी एक रन बनाकर पवेलियन लौट गए। हांगकांग को शुरूआती सफलता आयुष शुक्ला ने दिलाई। इसके बाद अतीक इकबाल ने जादरान को विकेटकीपर जीशान अली के हाथों कैच कराया।

शुरुआती झटकों से उभरते हुए 188 रन बनाए

शुरूआती झटकों के बाद सेदिकुल्लाह और मोहम्मद नबी ने टीम की पारी को संभाला। नबी और सेदिकुल्लाह के बीच तीसरे विकेट के लिए 51 रनों की साझेदारी हुई। नबी 26 गेंदों पर तीन चौकों और एक छक्के की मदद से 33 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद अफगानिस्तान ने सेदिकुल्लाह अटल और अजमातुल्लाह ओमरजई के अर्धशतकों से 20 ओवर में छह विकेट पर 188 रन बनाए। जवाब में हांगकांग की टीम 100 रन भी नहीं बना सकी और 20 ओवर में नौ विकेट पर 94 रन ही बना पाई और उसे बड़ी हार का सामना करना पड़ा। यह एशिया कप टी20 में रनों के लिहाज से किसी टीम की तीसरी बड़ी जीत है।

अफगानी गेंदबाजों ने दिखाया दम

188 रन का शानदार स्कोर बनाने के बाद अफगानिस्तान के गेंदबाजों ने शानदार गेंदबाजी करते हुए हांगकांग के बल्लेबाजों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। हांगकांग ने पहले सलामी बल्लेबाज अंशुमान राथ का विकेट गंवाया जो खाता खोले बिना आउट हुए। इसके बाद अजमातुल्लाह ने जीशान अली को आउट किया जो पांच रन बनाकर पवेलियन लौटे। फिर निजाकत खान रन आउट हुए जो खाता भी नहीं खोल सके। वहीं, कल्हान चल्लू भी चार रन बनाकर रन आउट हुए।

बाबर ने किंचित शाह के साथ मिलकर टीम को संभालने की कोशिश की और दोनों बल्लेबाजों ने पांचवें विकेट के लिए 21 रन जोड़े, लेकिन नूर अहमद ने किंचित को आउट कर हांगकांग को एक और झटका दिया। किंचित छह रन बनाकर आउट हुए। हांगकांग को बाबर हयात के रूप में छठा झटका लगा जो 43 गेंदों पर तीन छक्कों की मदद से 39 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद टीम ने नियमित अंतराल पर विकेट गंवाना शुरू कर दिए। अफगानिस्तान की ओर से फजलहक फारूकी और गुलबदिन नईब ने दो-दो विकेट लिए, जबकि अजमातुल्लाह ओमरजई, राशिद खान और नूर अहमद को एक-एक विकेट मिले।

