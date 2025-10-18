पक्तिका प्रांत में हुए हमले में कुल 8 लोगों की मौत

Pakistan Again Airstrike In Afghan Border, (आज समाज), इस्लामाबाद/काबुल: पाकिस्तान के हवाई हमले में अफगानिस्तान के पक्तिका प्रांत में तीन क्रिकेटरों की मौत हो गई है। अफ़ग़ान सीमा के पास के पाकिस्तान की ओर से हमला किया गया और इसमें अफगानिस्तान के आठ लोग मारे गए हैं जिनमें तीन क्रिकेट भी शामिल हैं। अफ़ग़ान क्रिकेट बोर्ड (एसीबी) के अनुसार पक्तिका प्रांत में हमला हुआ है जिसमें मारे गए तीनों खिलाड़ियों की पहचान कबीर (Kabeer), सिबगतुल्लाह (Sibghatullah) और हारून (Haroon) के तौर पर हुई है।

पूर्वी पक्तिका प्रांत के शाराना गए थे तीनों खिलाड़ी

एसीबी ने बताया कि हमले में पांच अन्य लोग भी मारे गए हैं। जो खिलाड़ी मारे गए हैं वे एक दोस्ताना मैच में हिस्सा लेने के लिए उरगुन जिले से पाकिस्तान सीमा पर स्थित पूर्वी पक्तिका प्रांत (Eastern Paktika Province) के शाराना गए थे। एसीबी ने कहा, उरगुन लौटने के बाद, एक सभा के दौरान उन्हें निशाना बनाया गया और इसे पाकिस्तानी शासन द्वारा किया गया एक कायराना हमला बताया। एसीबी ने हमले के बारे में और कोई जानकारी नहीं दी।

अफगानिस्तान ने त्रिकोणीय श्रृंखला से नाम वापस लिया

अफगानिस्तान ने हमले के बाद पीड़ितों के प्रति सम्मान प्रकट करते हुए अगले महीने पाकिस्तान और श्रीलंका के साथ होने वाली त्रिकोणीय श्रृंखला से अपना नाम वापस ले लिया। एसीबी ने पक्तिका प्रांत के उरगुन के बहादुर क्रिकेटरों की शहादत पर गहरा दुख जताया है।

टी-20 टीम के कप्तान राशिद ने की हमलों की निंदा

अफगानिस्तान की टी-20 टीम के कप्तान राशिद खान ने हालिया हमलों की निंदा की और एबीसी के मैत्रीपूर्ण श्रृंखला से हटने के फ़ैसले का स्वागत किया। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, अफगानिस्तान पर हाल ही में हुए पाकिस्तानी हवाई हमलों में नागरिकों की जान जाने से मुझे गहरा दुख हुआ है। यह एक ऐसी त्रासदी थी जिसने महिलाओं, बच्चों और उन महत्वाकांक्षी युवा क्रिकेटरों की जान ले ली, जो विश्व मंच पर अपने देश का प्रतिनिधित्व करने का सपना देखते थे।

घटना पूरे राष्ट्र के लिए त्रासदी

राशिद खान ने कहा कि नागरिक बुनियादी ढांचे को निशाना बनाना पूरी तरह से अनैतिक और बर्बर है, और इस तरह की अन्यायपूर्ण और गैरकानूनी कार्रवाइयाँ मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन हैं जिन्हें किसी सूरत में नज़रअंदाज़ नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, अनमोल निर्दोष लोगों की जान जाने के मद्देनज़र, मैं एसीबी के पाकिस्तान के खिलाफ आगामी मैचों से हटने के फ़ैसले का स्वागत करता हूं। मैं इस कठिन समय में अपने लोगों के साथ हूं , हमारी राष्ट्रीय गरिमा सबसे पहले आनी चाहिए। एक अन्य अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी, मोहम्मद नबी ने कहा, यह घटना न केवल पक्तिका के लिए, बल्कि पूरे अफ़ग़ान क्रिकेट परिवार और पूरे राष्ट्र के लिए एक त्रासदी है।

