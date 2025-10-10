Afghanistan: अफगान विदेश मंत्री का बड़ा बयान! ‘भारत हमारा सबसे करीबी मित्र, अफगान जमीन कभी भारत के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी

Afghanistan: अफ़ग़ानिस्तान के विदेश मंत्री अमीर ख़ान मुत्ताक़ी ने शुक्रवार को नई दिल्ली का दौरा किया और अपने भारतीय समकक्ष डॉ. एस. जयशंकर से मुलाक़ात की। बातचीत के दौरान, मुत्ताक़ी ने भारत को अफ़ग़ानिस्तान का घनिष्ठ मित्र बताया और दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और मज़बूत करने की ज़रूरत पर ज़ोर दिया।

विश्वास पर आधारित रिश्ता

मुत्ताक़ी ने कहा, “दिल्ली आकर अच्छा लग रहा है और यह यात्रा हमारे देशों के बीच संबंधों को मज़बूत करेगी। अफ़ग़ानिस्तान अपनी ज़मीन का इस्तेमाल किसी दूसरे देश के ख़िलाफ़ नहीं होने देगा। हाल ही में अफ़ग़ानिस्तान में आए भूकंप के दौरान भारत सबसे पहले मदद पहुँचाने वाला देश था। हम भारत को एक घनिष्ठ और विश्वसनीय मित्र मानते हैं और व्यापार व लोगों के बीच आपसी संबंधों सहित आपसी सम्मान पर आधारित संबंध चाहते हैं। हम एक ऐसा ढाँचा बनाने के लिए तैयार हैं जो हमारे देशों के बीच संबंधों को मज़बूत करे।”

भारतीय कंपनियाँ अफ़ग़ानिस्तान में खनन परियोजनाओं में निवेश करेंगी

डॉ. जयशंकर ने अफ़ग़ानिस्तान द्वारा भारतीय कंपनियों को देश में खनन परियोजनाओं में भाग लेने के लिए दिए गए निमंत्रण का स्वागत किया और कहा कि इस पर आगे भी चर्चा होगी। व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देने में दोनों देशों के साझा हित हैं। इसके अतिरिक्त, बेहतर संपर्क सुविधा के लिए काबुल और नई दिल्ली के बीच नई उड़ान सेवाओं की घोषणा की गई।

आतंकवाद के विरुद्ध समन्वित प्रयास

भारतीय विदेश मंत्री ने सीमा पार आतंकवाद की साझा चुनौती पर प्रकाश डालते हुए कहा, “हमें आतंकवाद से निपटने के लिए समन्वित प्रयास करने होंगे। हम भारत की सुरक्षा चिंताओं के प्रति अफ़ग़ानिस्तान की संवेदनशीलता की सराहना करते हैं। पुलवामा हमले के बाद आपकी एकजुटता उल्लेखनीय थी।”

भारत ने काबुल में अपने तकनीकी मिशन को दूतावास का दर्जा दिया

एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए, भारत ने काबुल में अपने तकनीकी मिशन को दूतावास के स्तर का कर दिया, जिससे तालिबान के नेतृत्व वाली सरकार के साथ औपचारिक रूप से राजनयिक संबंध स्थापित हो गए। डॉ. जयशंकर ने कहा, “भारत अफ़ग़ानिस्तान की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और स्वतंत्रता के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। अफ़ग़ानिस्तान के विकास और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए मज़बूत भारत-अफ़ग़ानिस्तान संबंध आवश्यक हैं। मुझे इन संबंधों को और मज़बूत करने के लिए काबुल स्थित भारत के तकनीकी मिशन को दूतावास का दर्जा देने की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है।”

ऐतिहासिक यात्रा

विदेश मंत्री मुत्ताकी 9 अक्टूबर को भारत पहुँचे और 16 अक्टूबर तक भारत में रहेंगे। अगस्त 2021 में तालिबान के सत्ता में आने के बाद से यह काबुल से नई दिल्ली की पहली उच्च-स्तरीय प्रतिनिधिमंडल यात्रा है, जो राजनयिक और द्विपक्षीय संबंधों पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित करने को रेखांकित करती है।

यह यात्रा क्षेत्रीय सुरक्षा और विकास पर मिलकर काम करते हुए रणनीतिक, आर्थिक और लोगों के बीच संबंधों को गहरा करने की दोनों देशों की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।