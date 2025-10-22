Punjab Breaking News : फरीदकोट में लाखों रुपए की मिलावटी मिठाइयां जब्त

18.50 क्विंटल नकली मिठाइयां व खाद्य समग्री बरामद

Punjab Breaking News (आज समाज), फरीदकोट। एक तरफ जहां प्रदेश में त्योहारों का दौर चल रहा है और लोग एक दूसरे को मिठाइयां आदि बांटकर खुशी का इजहार कर रहे हैं। वहीं इस दौरान बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो मोटा मुनाफा कमाने के चक्कर में मिलावटखोरी का जुर्म कर रहे हैं। यह न केवल लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं बल्कि उनको गंभीर बीमारियों की तरफ भी धकेल रहे हैं।

दूसरी तरफ स्वास्थ्य विभाग की टीमें मुस्तैदी के कार्रवाई करते हुए ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर रही हैं। ऐसी ही कार्रवाई गत दिवस जिला फरीदकोट स्वास्थ्य विभाग की टीम ने करते हुए लाखों रुपए की नकली व घटिया क्वालिटी की मिठाइयां जब्त की गई हैं।

ये मिठाइयां की गई बरामद

गुरु तेग बहादुर नगर स्थित एक घर में चलाई जा रही मिठाई फैक्टरी पर छापा मारा। टीम ने मौके से करीब 18 क्विंटल 50 किलो संदिग्ध मिठाई बरामद की जिसमें 115.5 किलो मिल्क केक, 180 किलो खोया बर्फी और 16 क्विंटल सोन पापड़ी शामिल है। मिठाइयों के सैंपल जांच के लिए खरड़ लैब भेजे गए हैं। साथ ही उक्त मिठाई को सील कर दिया गया है। डीएसपी तरलोचन सिंह की निगरानी में थाना सिटी फरीदकोट पुलिस और फूड सेफ्टी टीम ने यह कार्रवाई की। जांच के दौरान बीकानेरी सोन पापड़ी के खाली डिब्बे भी मिले जिससे अंदेशा है कि यहां नकली पैकिंग तैयार की जा रही थी।

मोगा में नकली देसी घी फैक्ट्री का भंडाफोड़

मोगा पुलिस ने स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ मिलकर की गई छापेमारी में बाघापुराना के रिहायशी इलाके में चल रही नकली घी बनाने की फैक्टरी का भंडाफोड़ किया है। पुलिस व स्वास्थ्य विभाग की टीम को इस संबंध में पुख्ता सूचना मिली थी। इसी सूचना के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों को पकड़ा है। इस संबंध में जानकारी देते हुए पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि उन्हें पुख्ता सूचना मिली थी कि उक्त इलाके में कुछ समय से नकली घी बनाकर उसे बड़ी मात्रा में बाजार में बेचा जा रहा है। इतना ही नहीं नकली घी के डिब्बों पर ब्रांडेड कंपनी के लेवल लगाए जा रहे हैं।

फूड सेफ्टी अधिकारी को साथ लेकर की छापेमारी

इस फैक्टरी में नामी कंपनियों के नाम पर नकली घी तैयार कर बाजार में बेचा जा रहा था। पीसीआर इंचार्ज खेमचंद पराशर की अगुवाई में की गई छापेमारी के दौरान पुलिस ने मौके से लगभग 200 किलो नकली घी और ब्रांडेड पैकिंग बॉक्स बरामद किए हैं। पुलिस ने फूड सेफ्टी आॅफिसर को मौके पर बुलाकर सभी सामान और तैयार नकली घी को जब्त कर सैंपलिंग प्रक्रिया शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि इस तरह का नकली घी लोगों की सेहत के लिए गंभीर खतरा बन सकता था।

