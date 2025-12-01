Geeta Mahotsav Festival 2025 : श्रीमद्भागवत गीता के व्यवहारिक ज्ञान को धारण करें जीवन में : डीसी

उपायुक्त अभिषेक मीणा ने प्रतिभागियों को किया सम्मानित

पारितोषिक वितरण तथा दीपोत्सव व आरती के साथ संपन्न हुआ तीन दिवसीय गीता महोत्सव जिलावासियों के दिल में अपनी मधुर यादें छोड़ गया अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव- 2025

Rewari News(आज समाज नेटवर्क) रेवाड़ी। शहर के बाल भवन में सूचना, जनसंपर्क भाषा एवं संस्कृति विभाग और जिला प्रशासन रेवाड़ी द्वारा सुसज्जित गीतापुरम में चल रहे तीन दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव-2025 का विधिवत रूप से डीसी अभिषेक मीणा की गरिमामयी उपस्थिति में आज संपन्न हो गया। महोत्सव के समापन अवसर पर दीपोत्सव व भगवान श्रीकृष्ण की आरती वंदना की गई। पारितोषिक वितरण समारोह में सभी प्रतिभगियों को डीसी अभिषेक मीणा व एडीसी राहुल मोदी ने सम्मानित किया। गीता महोत्सव के सफल आयोजन के लिए डीसी अभिषेक मीणा ने रेवाड़ी जिला के समस्त सामाजिक एवं धार्मिक संगठन, शिक्षा व अन्य सरकारी विभाग तथा भारी संख्या में इस आयोजन में शामिल हुए आम नागरिकों का तहे-दिल से आभार प्रकट किया।

महोत्सव के समापन सत्र में डीसी अभिषेक मीणा ने सूचना, जनसंपर्क, भाषा एवं संस्कृति विभाग द्वारा लगाई गई श्रीमद्भगवद गीता पर आधारित विशेष प्रदर्शनी का अवलोकन किया, जिसमें गीता के अठारह अध्यायों का सार, महाभारत के प्रमुख प्रसंग, भगवान श्रीकृष्ण के उपदेश, तथा आधुनिक जीवन में गीता के संदेश की प्रासंगिकता को आकर्षक ढंग से प्रदर्शित किया गया। इसके साथ ही विभिन्न विभागों तथा सामाजिक, धार्मिक संस्थाओं द्वारा लगाए गए जनकल्याणकारी स्टॉलों का भी अवलोकन किया गया। उन्होंने विभिन्न विभागों द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए कहा कि जन कल्याणकारी योजनाओं को बहुत ही सराहनीय ढंग से प्रदर्शित किया गया है। गीता महोत्सव का सोमवार को गीता पर आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रमों व पारितोषिक वितरण के साथ समापन हो गया। गीता महोत्सव का आगाज जितना शानदार रहा, इसका समापन भी उससे कहीं उत्कृष्टï, बेहतरीन एवं प्रशंसनीय रहा।

गत वर्ष से भी बेहतरीन रहा है इस बार का अंतर्राष्टï्रीय गीता महोत्सव : डीसी

डीसी अभिषेक मीणा ने कहा कि इस साल अंतर्राष्टï्रीय गीता महोत्सव का तीन दिवसीय कार्यक्रम पहले से भी बेहतर हुआ है। जिसके लिए आयोजन समिति के चेयरमैन एडीसी राहुल मोदी, डीआईपीआरओ दिनेश कुमार, जिला शिक्षा अधिकारी राजेंद्र शर्मा, सभी प्रतिभागी विद्यालयों के विद्यार्थी, जीओ गीता, व्यापारिक, सामाजिक एवं धार्मिक संगठन बधाई के पात्र हैं। उन्होंने कहा कि तीनों दिन रेवाड़ी जिला के हजारों नागरिकों ने गीता महोत्सव में विभिन्न कार्यक्रम जैसे प्रदर्शनी, नगर शोभा यात्रा, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, सेमिनार आदि का लुत्फ उठाया है।

प्रतिभागी विद्यार्थियों व संस्थाओं का किया सम्मान

डीसी अभिषेक मीणा ने एडीसी राहुल मोदी के साथ प्रतिभागी टीम, शिक्षा विभाग के डीईओ राजेंद्र शर्मा व अन्य विभागीय अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग, ट्रैफिक पुलिस, म्हारी विरासत के अमन, ग्रामीण आजीविका मिशन के आफताब अहमद, आर्य समाज के जसवंत आर्य, रेडक्रास सोसायटी, कलाकार प्रदीप जेलपुरिया, मंच संचालक डा. ज्योत्सना, सुधीर यादव, जिला आयुष अधिकारी डा. बसंत कुमार, वूमेन आईटीआई रेवाड़ी, हिमा अग्रवाल, प्रजापिता ब्रह्मïकुमारी संस्थान, हैफेड, नवीनी एवं नवीकरण ऊर्जा विभाग, विश्व हिंदू परिषद, हैफेड, कृषि एवं बागवानी, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, खेल विभाग, समाज कल्याण, अखिल भारतीय महिला परिषद, भरत मुनि नाट्य कला केंद्र, जीओ गीता संजीव दुआ व नवीन अरोड़ा सहित महोत्सव में भाग लेने वाले प्रतिभागियों, समाज सेवी व धार्मिक संस्थाओं, जिला प्रशासन के अधिकारियों व कर्मचारियों को पुरस्कृत किया। डीआईपीआरओ दिनेश कुमार ने मुख्य अतिथि डीसी अभिषेक मीणा व एडीसी राहुल मोदी को भी इस अवसर पर स्मृति चिन्ह भेंट कर अभिनंदन किया।

दीपदान व आरती वंदना के साथ डीसी ने संपन्न करवाया अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव

गीतापुरम में भगवान श्री कृष्ण के बनाए गए विशेष आरती स्थल पर डीसी अभिषेक मीणा व एडीसी राहुल मोदी ने 5100 दीयों की सुसज्जित दीपमाला को प्रज्ज्वलित कर अंतर्राष्टï्रीय गीता महोत्सव का भव्य ढंग से समापन किया। इस अवसर पर कृष्ण जी की आरती-वंदना की गई। जिसमें जीओ गीता, धार्मिक संस्थाएं, सभी अधिकारी व कर्मचारी तथा सम्मानित नागरिक शामिल हुए। राष्टï्रगान के साथ कार्यक्रम का समापन किया गया।

कलाकारों ने मुख्य अतिथि के समक्ष दी सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति

गीता महोत्सव के मंच पर भरत मुनि नाट्य कला केंद्र के मनोज डागर व उनकी टीम ने महाभारत व गीता ज्ञान की दर्शनीय प्रस्तुति दी। प्रदीप जेलपुरिया ने महाभारत पर आधारित रैप सोंग सुनाकर श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। अहीर कालेज की छात्रा ने महाभारत के थीम सोंग पर नृत्य की प्रस्तुति दी। रावमावि की छात्रा नेहा ने शिव स्तुति पर नयनाभिराम भाव-भंगिमाओं के साथ नृत्य प्रस्तुत किया।

ये रहे मौजूद

इस अवसर पर अतिरिक्त उपायुक्त राहुल मोदी, हरियाणा राज्य परिवहन रेवाड़ी के महाप्रबंधक निरंजन शर्मा, जिला बाल कल्याण अधिकारी विरेंद्र यादव, महिला एवं बाल विकास विभाग की जिला कार्यक्रम अधिकारी शालू यादव, कार्यवाहक जिला शिक्षा अधिकारी राजेन्द्र शर्मा, पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी धर्मबीर बल्डोदिया, जीयो गीता से नवीन अरोड़ा, संजीव दुआ, मा.जय भगवान, रंगकर्मी सतीश मस्तान, भाजपा नेता बलजीत यादव, मनोज यादव सहित प्रशासनिक अधिकारी, विभिन्न विद्यालयों के शिक्षक, विद्यार्थी सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे।

